Indie. Cyklon Bulbul niesie ulewny deszcz i porywisty wiatr - 07-11-2019 Do wybrzeża Indii zbliża się cyklon Bulbul. Niesie porywisty wiatr i ulewny deszcz, który może powodować powodzie. Według synoptyków miejscami może spaść nawet do 450 litrów wody na metr kwadratowy. czytaj dalej

Trzęsienie miało magnitudę 5,9. Jak poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), epicentrum zlokalizowano w odległości 57 kilometrów na północny wschód od miasta Hashtrud. Hipocentrum natomiast na głębokości 10 kilometrów.

W zamieszkiwanym przez półtora miliona osób mieście Tebriz, znajdującym się w odległości 120 kilometrów na epicentrum, wstrząsy wywołały panikę. Ludzie w popłochu wybiegali z domów.

Jak informują władze, zginęło pięć osób, a 120 zostało rannych.

Narażeni na trzęsienia

Na obszarze Iranu do trzęsień ziemi dochodzi stosunkowo często, ponieważ leży on na styku ważnych uskoków tektonicznych. W 2003 roku trzęsienie o magnitudzie 6,6 doprowadziło do śmierci około 25 tysięcy ludzi oraz zrównało z ziemią miasto Bam we wschodniej części kraju.

Niespełna rok temu - 28 listopada 2018 roku blisko 650 osób odniosło obrażenia na skutek trzęsienia, do którego doszło w zachodnim Iranie, przy granicy z Irakiem. Odnotowano wtedy również stosunkowo duże zniszczenia materialne.