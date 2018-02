Trzęsienie ziemi w Oceanii, wstrząsy odczuł milion ludzi. Media: są ofiary

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7.5 wystąpiło na południu Papui-Nowej Gwinei, zakłócając komunikację oraz wydobycie ropy i gazu - poinformowała amerykańska narodowa służba geologiczna (US Geological Survey). Są doniesienia o ofiarach śmiertelnych.

Wstrząs miał miejsce blisko centrum głównej wyspy, Nowej Gwinei, około 560 km od stolicy kraju Port Moresby, około 3:45 rano w poniedziałek czasu lokalnego (16:45 czasu polskiego w niedzielę).

Trzęsienie wystąpiło na głębokości 35 km.

Media: są ofiary

Media donoszą o ofiarach śmiertelnych.

O trzech ciałach, przywiezionych przez policję do szpitalnej kostnicy, poinformowała rozgłośnia RNZ Pacific, powołując się na Josepha Birisiego z departamentu ochrony zdrowia prowincji Southern Highlands. Według Birisiego, są to rodzice z dzieckiem.

Urzędnik dodał, że spodziewane są meldunki o dalszych ofiarach śmiertelnych, zarówno w mieście Mendi - ośrodku administracyjnym prowincji - jak i na okolicznych terenach wiejskich.





Pomaga wojsko

"Narodowe Centrum do spraw Katastrof współpracuje z władzami prowincji Southern Highlands i Hela przy ocenie zniszczeń i zakłóceń w usługach publicznych. Zmobilizowano Siły Obronne Papui-Nowej Gwinei do pomocy ludziom dotkniętym kataklizmem oraz do przywrócenia usług i infrastruktury" - podał w oświadczeniu sekretarz rządu Isaac Lupari.

Ocenia się, że trzęsienie ziemi mogło być odczuwane przez ponad milion ludzi, a około 40 tysięcy mieszkańców było narażonych na "gwałtowne" wstrząsy.





Trzęsienie ziemi w Papui-Nowej Gwinei (PAP/Reuters)

Nie ma zagrożenia tsunami

Hawajskie Centrum Informowania o Zagrożeniach na Pacyfiku poinformowało, że nie ma ryzyka wystąpienia tsunami.

Korporacja ExxonMobil zamknęła platformę oczyszczania gazu zlokalizowaną w Hides, na Nowej Gwinei, w celu oszacowania strat. Rzecznik firmy poinformował, że nikt nie został ranny.

Mapa intensywności trzęsienia ziemi w Papui-Nowej Gwinei