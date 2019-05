Trzęsienie ziemi w Peru. "Stanąłem w kolejce do schronu"

Seria tornad w USA trwa. "Modlimy się za tych, którzy są uwięzieni" - 23-05-2019 Pogoda w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie jest bardzo niebezpieczna. W środę w stanie Missouri rozszalały się tornada. Zginęły co najmniej trzy osoby. To nie pierwsze ofiary groźnego żywiołu w ostatnich dniach w tym kraju. czytaj dalej

Amerykańskie służby geologiczne USGS poinformowały, że wstrząs o sile 8 w skali Richtera wystąpił w północnej i środkowej części Peru. Ziemia zatrzęsła się około 180 kilometrów na wschód od miasta Moyobamba w regionie San Martin. Ognisko wstrząsów znajdowało się na głębokości 105 kilometrów.

Do trzęsięnia ziemi doszło około godziny 2.40 nad ranem czasu lokalnego. W stolicy kraju, Limie, ludzie wybiegli ze swoich domów ze strachu. Na razie nie ma informacji na temat ewentualnych ofiar i zniszczeń.

Lokalne raporty podają, że w wielu miastach Amazonii, m.in. w Iquitos i Tarapoto odnotowano przerwy w dostawie prądu.

Peruwiański prezydent Martin Vizcarra poinformował w mediach społecznościowych, że władze oceniły obszary dotknięte trzęsieniem i prosił o to, by mieszkańcy zachowali spokój.

Polak świadkiem trzęsienia

Do redakcji Kontaktu 24 zgłosił się Polak przebywający w mieście Tarapoto w północnej części Peru. Pan Mateusz był świadkiem trzęsienia ziemi.

- Wieczorem poczułem silne wstrząsy. Zgasły światła na ulicy, było czuć spaleniznę, jakby paliły się jakieś kable. Ludzie krzyczeli. Poczułem, że jest niebezpiecznie, miałem problemy z koordynacją ruchową. Zobaczyłem ludzi stojących w kolejce do schronu, stanąłem razem z nimi. Weszliśmy do tego schronu i tam otrzymaliśmy informację, jak się zachowywać w obliczu trzęsienia ziemi, ale to wszystko było takie improwizowane - relacjonował pan Mateusz.



Jak dodał, trzęsienie ziemi na tym terenie miało być najsilniejsze od 15 lat.

- Rozmawiałem z lokalnymi mieszkańcami Tarapoto, mówili, że trzęsienia występują u nich stosunkowo często, ale nie aż tak silne. To było ponad 8 stopni w skali Richtera, więc całkiem spory wynik, co potwierdziła też lokalna telewizja - powiedział pan Mateusz. - Jestem podróżnikiem, wolontariuszem, w Peru przebywam dwa tygodnie. To trzęsienie było dla mnie niesamowicie ciekawym doświadczeniem - dodał rozmówca.

Peru położone jest w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych otaczającej Ocean Spokojny.

