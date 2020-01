Seria trzęsień ziemi w Portoryko. Nie żyje jedna osoba - 07-01-2020 Gubernator Portoryko Wanda Vazquez wprowadziła stan wyjątkowy po serii trzęsień ziemi. Jeden ze wstrząsów miał 6,4 w skali Richtera i był najsilniejszym, jaki nawiedził Karaiby od 102 lat. czytaj dalej

Około 17 kilometrów na południowy wschód od miasta Borazdżan w Iranie o godz. 6.49 czasu lokalnego (godz. 4.19 w Polsce) zatrzęsła się ziemia.

Trzęsienie wystąpiło na głębokości 10 kilometrów i miało magnitudę 4,5.

Kolejny raz w tym samym miejscu

Jak poinformowały amerykańskie służby geologiczne (USGS), wstrząsy były odczuwalne w Buszehrze nad Zatoką Perską, gdzie znajduje się irańska elektrownia jądrowa.

Według irańskiej agencji prasowej IRNA, która powołuje się na przedstawiciela elektrowni, w bezpośrednim następstwie trzęsienia ziemi nie odnotowano żadnych ofiar ani szkód. To kolejny raz, kiedy w tych okolicach drży ziemia. Do ostatniego trzęsienia doszło w zeszły czwartek, zaś do poprzedniego - pod koniec grudnia.