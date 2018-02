Z pokładu śmigłowca oceniali straty po trzęsieniu. Spadli. Zginęło 13 osób na ziemi - 17-02-2018 Co najmniej 13 osób, w tym troje dzieci, zginęło, a 15 zostało rannych, gdy w piątek śmigłowiec oceniający szkody po trzęsieniu ziemi w południowym Meksyku spadł na dwie furgonetki - podały w sobotę lokalne władze. Wszystkie ofiary śmiertelne znajdowały się na ziemi. czytaj dalej

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4 uderzyło w Wielką Brytanię w sobotnie popołudnie - poinformowała Brytyjska Służba Geologiczna (BGS). Nieco mniejszą siłę - 4,2 - podaje Amerykańska Służba Geologiczna.

Wstrząsy były odczuwalne w części Walii oraz w południowo-zachodniej Anglii. BGS poinformowało, że epicentrum trzęsienia znajdowało się 20 kilometrów na północ od walijskiego miasta Swansea. Na głębokości 7,4 kilometra.

Na razie nie ma informacji o rannych lub dużych zniszczeniach. Z powodu trzęsienia ewakuowano Uniwersytet Swansea - przekazały brytyjskie media.

Nie zdarza się często

"Trzęsienia o takiej magnitudzie mają miejsce w Wielkiej Brytanii co dwa, trzy lata" - poinformowało BGS na Twitterze. Jak dodała w kolejnej wiadomości BGS, było to największe takie wydarzenie w tym regionie od trzęsienia o magnitudzie 5,2 z 1906 roku. W całej Wielkiej Brytanii największe od 10 lat, czyli od czasu trzęsienia o magnitudzie 5,2 w Market Rasen na północnym wschodzie Anglii.





Policja otrzymała "ekstremalną" liczbę zgłoszeń o wstrząsach. Prosi także mieszkańców o informowanie o wszelkich zniszczeniach i rannych.

Steven Clathworthy, który mieszka niedaleko Bridgend, w południowej Walii, powiedział, że usłyszał hałas, a potem przesunęła się kanapa. "Wszyscy sąsiedzi pytali: co się stało" - cytuje go portal BBC.

72-letni Bryan Jone z Treorchy relacjonował: To było jak wstrząs, ale było to dość przerażające dla mojej wnuczki - zaklęła trochę i moja żona zapytała: co to było.

W mediach pojawiają się także inne relacje. Vera Sanderberg z Croyde w północnym Devon poinformowała, że poczuła, jak zatrząsł się jej dom. "To był ułamek sekundy. Nie widzimy żadnych zniszczeń" - powiedział.

W Cheltenham Paul Samway odczuł trzęsienie, jakby "rozpadała się pralka". "Słyszeliśmy, że pękają ściany i było trochę wstrząsów" - dodał.