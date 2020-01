Trzy kolejne przypadki koronawirusa w Niemczech

Byłeś w Chinach i źle się czujesz? Ministerstwo Zdrowia radzi, co robić - 28-01-2020 Byłeś w ciągu ostatnich dwóch tygodni w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która tam w tym czasie przebywała? Masz objawy grypopodobne? Ministerstwo Zdrowia radzi, co powinieneś zrobić. Przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w kilkunastu krajach poza Chinami. czytaj dalej

Koronawirus dotarł do Niemiec. We wtorek wieczorem Bawarskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o trzech kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażenia w kraju związkowym Bawaria. Łącznie bilans zakażonych w tym kraju wzrósł do czterech.

Wszystkie cztery osoby są pracownikami tej samej firmy. Pierwszym przypadkiem był 33-letni mężczyzna z okolic miasta Landsberg am Lech, który 21 stycznia zaraził się podczas szkolenia z koleżanką z Szanghaju - poinformowało Bawarskie Ministerstwo Zdrowia. Trzech pozostałych pacjentów było monitorowanych w izolatce w klinice w Monachium.

- W sumie około 40 pracowników firmy zostało zidentyfikowanych jako potencjalnie bliskie kontakty. Na wszelki wypadek w środę mają zostać przeprowadzone badania - przekazała w oświadczeniu Melanie Huml, minister zdrowia Bawarii.

Cztery przypadki we Francji

We wtorek o czwartym potwierdzonym przypadku koronawirusa poinformowały też francuskie władze. Czwarty zakażony to około 80-letni chiński turysta, który został hospitalizowany w Paryżu.

- Jego stan jest poważny - powiedział Jerome Salomon, szef francuskiego Ministerstwa Zdrowia.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w Chinach do 106, a w samej prowincji Hubei do 100. Łączna liczba zakażonych osób na świecie wynosi około 4520. Oznacza to, że w ciągu doby wzrosła o prawie dwa tysiące. Nie odnotowano żadnych zgonów poza Chinami.

Na świecie potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem w kilkunastu krajach poza Chinami: w Tajlandii - 14 przypadków; Tajwanie, Australii - po 5; Singapurze, Malezji i Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji i Niemczech - po 4; Wietnamie i Korei Południowej - po 2; Nepalu, Kanadzie, Sri Lance i Kambodży - po 1.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

Międzynarodowa współpraca

Chińskie władze wyraziły zgodę, aby Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) wysłała jak najszybciej zespół międzynarodowych ekspertów w celu lepszego zbadania nowego koronawirusa - podała we wtorek Organizacja Narodów Zjednoczonych.

- Rozmowy koncentrowały się na dalszej współpracy w zakresie środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa z Wuhan, środkach ochrony zdrowia publicznego w innych miastach i prowincjach, prowadzeniu dalszych badań nad nasileniem się występowania wirusa i zdolnością jego przenoszenia się, dalszej wymianie danych oraz na dzieleniu się przez Chiny materiałem biologicznym z WHO - podała Światowa Organizacja Zdrowia. Podkreśliła w oświadczeniu, że takie wspólne działania mogą przyczynić się do opracowania szczepionek i lepszych metod leczenia.

Po dwudniowej wizycie w Chinach dyrektora generalnego WHO - Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, który spotkał się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem oraz ministrami zdrowia i spraw zagranicznych, stwierdzono, że należy lepiej zrozumieć zdolności wirusa do rozprzestrzeniania się z człowieka na człowieka.

Dyrektor WHO w krótkim czasie może ponownie zebrać Komitet ds. Sytuacji Kryzysowych w razie potrzeby ogłoszenia stanu "światowego pogotowia".

Stany Zjednoczone rozważają podjęcie nowych kroków mających na celu przeciwdziałanie roznoszenia się koronawirusa - powiedział we wtorek Alex Azar, amerykański sekretarz Departamentu Zdrowia. Pomimo szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa stwierdził, że ryzyko jego rozprzestrzeniania się nie jest do końca jasne. Do tej pory nie odnotowano w Stanach Zjednoczonych przypadku przenoszenie się wirusa z człowieka na człowieka.

Objawy i przyczyny zakażenia koronawirusem (Adam Ziemienowicz/PAP)

Hongkong ogranicza ruch lądowy i lotniczy

Władze Hongkongu ogłosiły we wtorek decyzję o ograniczeniu ruchu pasażerskiego przez granicę z Chinami kontynentalnymi, by zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Od czwartku nieczynne będą wszystkie połączenia kolejowe pomiędzy Hongkongiem a miastami po drugiej stronie granicy. Przejścia graniczne w Sha Tau Kok i Man Kam To będą zamknięte dla ruchu pasażerskiego, choć będą mogły przez nie przejeżdżać ciężarówki z towarem - przekazała szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam.

Wstrzymane będą również niektóre przepływające przez granicę promy, a liczba połączeń lotniczych do miast w Chinach kontynentalnych zostanie stopniowo zmniejszona z okołu 480 do ok. 240 tygodniowo. Otwarte pozostaną między innymi przejścia graniczne w Lowu i Lok Ma Chau, ale liczba przejeżdżających przez nie autobusów zostanie zredukowana.

Lam ogłosiła również, że władze Chin kontynentalnych zgodziły się zawiesić program umożliwiający turystom z kontynentu indywidualne podróże do Hongkongu. W praktyce oznacza to, że do regionu nie będą przyjeżdżać chińscy turyści, ponieważ sprzedaż wycieczek zorganizowanych została już wcześniej wstrzymana w ramach walki z wirusem - zaznacza hongkońska stacja RTHK.

- Wciąż wpuszczane będą jednak osoby podróżujące w celach biznesowych lub w celu spotkania się z rodziną, a także z innych uprawnionych lub humanitarnych powodów - powiedziała Lam.