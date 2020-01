Trzy przypadki koronawirusa poza Chinami. Kontrole na lotniskach

1,8 miliona chorych, a szczyt sezonu dopiero przed nami. "Nie jest za późno na szczepienie" - 15-01-2020 Od początku sezonu na grypę zachorowało już 1,8 miliona Polaków. Jak twierdzą eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, mimo licznych i niebezpiecznych powikłań choroba wciąż bywa lekceważona. Przypominają też, że to ostatni moment na szczepienie. czytaj dalej

Kwarantannie z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem poddano 74-letnią Chinkę, która przybyła do Tajlandii w poniedziałek. Tajlandzki sekretarz Ministerstwa Zdrowia Publicznego Sukhuma Karnchanapimai powiedział, że kobieta przyjechała do kraju, by uczestniczyć w święcie księżycowego Nowego Roku. Od razu została przebadana, przypadek zakażenia potwierdzono w piątek. Karnchanapimai dodał, że pacjentka pochodziła z chińskiego miasta Wuhan, w którym odnotowano 41 przypadków zapalenia płuc związanego z koronawirusem. Dwie osoby zmarły.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ O KORONAWIRUSACH W TAJLANDII

Sekretarz wezwał też mieszkańców Tajlandii do zachowania spokoju, twierdząc, że w kraju nie doszło do wybuchu epidemii.

Dwie Chinki i Japończyk

Pierwszy przypadek pojawienia się wirusa na terenie Tajlandii potwierdzono w poniedziałek. Była nim 61-letnia Chinka. Kolejny zgłoszono w czwartek w Japonii. Zakażenie wirusem dotknęło Japończyka, który wrócił do domu po wycieczce do Wuhan.

Chociaż jedyne znane przypadki zakażenia wirusem dotyczą mieszkających lub przyjeżdżających z Wuhan, Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła służby zdrowia na całym świecie.

Wideo ”Możliwe, że dochodzi do zakażenia się wirusem pomiędzy ludźmi”

Służby w gotowości

Niebezpieczna pogoda. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą - 17-01-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne przed gęstą mgłą. W kilku regionach widzialność jest znacznie ograniczona. Miejscami mgła może utrzymywać się do godzin popołudniowych. czytaj dalej

Tajlandzka służba zdrowia trzyma rękę na pulsie, by uniknąć poważnego zagrożenia. Z tego powodu na lotniskach, które obsługują kursy z i do Wuhan, zwiększono monitoring pasażerów. Od 3 stycznia w kraju skontrolowano ponad 13,5 tysiąca osób.

Służba zdrowia zaapelowała do lokalnych linii lotniczych, by widząc osoby z wysoką gorączką i problemami oddechowymi, odmawiały im możliwości wejścia na pokład samolotu.

Czym są koronawirusy?

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować wiele różnych infekcji, od zwykłego przeziębienia aż po ostry zespół niewydolności oddechowej (SARS).

WHO we wtorek przekazała szpitalom na całym świecie wytyczne dotyczące kontroli zakażeń w przypadku rozprzestrzeniania się nowego wirusa. Szefowa działu chorób nowo występujących WHO Maria Van Kerkhove powiedziała, że nie ma specyficznego leczenia nowego wirusa, ale można wykorzystywać leki antywirusowe.

Dokładna przyczyna pojawienia się koronawirusa pozostaje niejasna, choć podejrzewa się, że epicentrum jest rynek owoców morza w Wuhan.