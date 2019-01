Trzylatek zaginął w lesie. Powiedział, że opiekował się nim niedźwiedź

Kobieta i dziecko zginęli po ataku niedźwiedzia - 30-11-2018 W Jukonie w Kanadzie kobieta i dziesięciomiesięczne dziecko zginęli po tym, jak zaatakował ich niedźwiedź. Ciała odnalazł mąż kobiety i ojciec dziecka, który zastrzelił zwierzę. czytaj dalej

Przez dwa dni zaginiony

Trzyletni Casey Lynn Hathaway zaginął w we wtorek 22 stycznia. Stało się to, kiedy bawił się z innymi dziećmi na podwórku babci w Ernul w amerykańskim stanie Karolina Północna.

Akcja poszukiwawcza trwała dwa dni. W czwartek wieczorem służby otrzymały zgłoszenie o płaczu dziecka. Caseya znaleziono zaplątanego w gęste krzaki, zziębniętego i przemoczonego. Chłopiec spędził dwa dni bez ciepłego ubrania podczas trudnych warunków atmosferycznych - padał deszcz, a temperatura spadła poniżej zera.

W akcji poszukiwawczej wzięło udział kilkaset osób, w tym oficerowie FBI oraz żołnierze. Wykorzystano też drony i śmigłowce.

Jak relacjonował Chip Hughes, szeryf hrabstwa Craven, trzylatek powiedział w rozmowie z policjantami, że "miał przyjaciela w lesie, niedźwiedzia, który był z nim przez ten czas".

The FBI is supporting our partners with the Craven County Sheriff's Office to locate a missing 3-year-old boy. Casey Hathaway walked away from a relative's home on January 22, 2019. #FindCasey pic.twitter.com/QdFDPNWQ9d — FBI Charlotte (@FBICharlotte) 24 stycznia 2019

"Cuda się zdarzają"

Słowa Caseya o niecodziennym towarzyszu, który miał pomóc chłopcu, przytoczyła też jego ciocia, Brenna Hathaway. "Casey jest zdrowy, uśmiecha się. Powiedział, że chodził sobie z niedźwiedziem przez te dwa dni. Bóg zesłał mu przyjaciela, który dbał o niego. Cuda się zdarzają" - napisała kobieta na Facebooku.