"Tsunami wlokło samochody, kłody, domy". Ogromna prędkość, ogromna siła

Krzyki, panika i fala, która zbliża się do plaży - tak wygląda nagranie, które pokazuje moment nadejścia tsunami na indonezyjskie Palu.

- Kiedy pojawiło się zagrożenie tsunami, ludzie nadal odpoczywali na plaży i nie uciekli od razu. W ten sposób stali się ofiarami - mówił podczas niedzielnej konferencji prasowej rzecznik Agencji ds. Łagodzenia Skutków Katastrof Sutopo Purwo Nugroho. Dodał, że były osoby, które wspinały się na sześciometrowe drzewa, aby uchronić się przed morderczą falą i przeżyć.

- Tsunami nie pojawiło się samo, wlokło samochody, kłody, domy. Uderzyło we wszystko na lądzie - mówił Nugroho.

Ostrzeżenie przed tsunami wydano od razu po trzęsieniu, jednak po 34 minutach zostało zniesione. Indonezyjska agencja meteorologii i geofizyki została skrytykowana za niewystarczające przekazywanie informacji o zagrożeniu, które miało nadejść nad Palu.

Tragiczny bilans

Wstrząsająca relacja

Do tej pory poinformowano o śmierci co najmniej 384 osób. Władze przypuszczają, że wiele ciał może nadal znajdować się pod gruzami. Ciała części ofiar znalezione zostały pod zawalonymi budynkami. Liczba rannych wzrosła do 540.

Na amatorskim nagraniu z Palu, które pokazywała lokalna telewizja, widać fale wdzierające się na plażę i zalewające znajdujące się na niej budynki. Po przejściu przez plażę woda wdziera się w głąb miasta.

Nagranie zamieścił na Twitterze między innymi rzecznik Agencji ds. Łagodzenia Skutków Katastrof Sutopo Purwo Nugroho. Napisał, że pokazuje moment przyjścia tsunami na plaże w Palu. Twierdził, że fale miały około trzech metrów wysokości.

Nugroho poinformował podczas konferencji, że tsunami przemieszczało się z prędkością 800 kilometrów na godzinę. Po dotarciu na ląd niszczyło budynki i infrastrukturę.

Zobacz nagranie:

Wideo Fala tsunami w Indonezji