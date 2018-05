Tu rześko, tam gorąco. Zobacz, jak minął weekend w Europie

Koniec spokoju w pogodzie - 06-05-2018 O ile w poniedziałek pogoda będzie spokojna i nie sprawi nam problemów, o tyle kolejne dni mają wyglądać inaczej. Od wtorku do niedzieli synoptycy prognozują burze z gradem. czytaj dalej

Słonecznie, ale chłodno

Nad obszarem południowego Bałtyku od piątku utrzymuje się wyż Quinlan, który zapewnił w miniony weekend bezchmurną pogodę w centralnej części Europy.

Do krajów leżących na wschód i południe od Morza Bałtyckiego, w tym do Estonii, Łotwy, Litwy, a także Polski wyż sprowadzał powietrze polarne morskie. W związku z tym, pomimo słonecznej aury, w sobotę w naszej części Europy termometry notowały miejscami tylko do 16 stopni Celsjusza. Niedziela była już nieco cieplejsza - najniższa temperatura maksymalna dochodziła w tych regionach do 18 stopni.

W Polsce powiew polarnego morskiego powietrza odczuli przede wszystkim mieszkańcy Pomorza - w sobotę w Łebie temperatura maksymalna wyniosła tylko 13 stopni, a w niedzielę było ich 16.

Temperatura maksymalna w niedzielę w Europie (wetteronline.de)

Zachód gorący, południe burzowe

Prognoza na 16 dni: bez przerwy ciepły maj - 06-05-2018 Czasami będzie aż 27 stopni. czytaj dalej

Tymczasem mieszkańcy Europy zachodniej mogli się cieszyć miejscami nawet upalną pogodą. Nad tereny między innymi zachodnich Niemiec, Belgii, Francji, czy Hiszpanii docierało nagrzane kontynentalne powietrze. W sobotę termometry wskazały tam do 29 stopni, a w niedzielę nawet do 30.

Z kolei południe Europy zdominował układ niżowy o nazwie Solveig. Choć było tam znacznie cieplej niż w Polsce, to nie brakowało opadów związanych z chmurami burzowymi. Przemieszczający się front atmosferyczny wpłynął na zwiększenie intensywności zjawisk. Na Bałkanach grzmiało przez cały weekend.

Wyładowania atmosferyczne w Europie z niedzieli, godz. 15 UTC (blitzortung.org)

Zobacz, jak wyglądała pogoda w miniony weekend w poszczególnych miastach w Europie: