Turyści chcą zdjęcie, drażnią jelenie. Zwierzęta raniły w parku 180 osób

Popularny wśród turystów park w mieście Nara w zachodniej Japonii ostrzega przed drażnieniem mieszkających tam dzikich jeleni wschodnich, które raniły w ubiegłym roku rekordową liczbę 180 odwiedzających, w tym 138 obcokrajowców - podała we wtorek agencja Kyodo. Nie bez winy są jednak sami turyści, którzy drażnią zwierzęta.

Większość dotychczasowych ataków była niegroźna - składały się na nie przede wszystkim ugryzienia w ręce.

Władze parku zwracają uwagę, że rosnąca liczba ataków najprawdopodobniej jest spowodowana coraz większym zainteresowaniem samym parkiem. Wielu turystów próbuje wchodzić na grzbiety zwierząt lub chce sobie zrobić z nimi zdjęcia. A jak to zrobić najprościej? Odwiedzający kupują specjalne ciastka i kuszą nimi jelenie. Kiedy te podchodzą bliżej, zamiast dać im smakołyk, chowają go, żeby zrobić sobie zdjęcie.

- Jelenie są dzikimi zwierzętami, więc denerwują się, gdy się im dokucza - poinformował Yuichiro Kitabata, przedstawiciel parku. I dodał, że mogą zaatakować na przykład w momencie, kiedy każe im się czekać podczas karmienia.

Tablice ostrzegawcze

Z tego powodu przy stoiskach z frykasami władze parku umieściły we wtorek ostrzeżenia po japońsku, angielsku i chińsku. Mówią one o tym, że jeleni nie należy drażnić, gdyż mogą stać się niebezpieczne. Zwierzętom należy pokazywać dłonie, by zrozumiały, że ciastka się skończyły. Dodatkowo władze parku zalecają, aby dzieciom towarzyszyli dorośli opiekunowie.

Jeden z najstarszych parków

Nara jest państwowym parkiem zlokalizowanym w mieście Nara u stóp góry Wakakusa. Założony w 1300 roku jest jednym z najstarszych parków w Japonii. Administracyjnie kontrolę nad nim sprawuje prefektura Nara.

W parku o powierzchni 660 hektarów stada dzikich jeleni wschodnich (sika) biegają swobodnie pomiędzy historycznymi zabytkami, takimi jak buddyjski kompleks świątynny Tōdai-ji czy shintoistyczny chram Kasuga Taisha. Na tych terenach mieszka ponad tysiąc jeleni, które są chronione jako dobro narodowe.

Sika zamieszkują nie tylko Japonię. Można je zobaczyć także we wschodniej części Syberii, w Mandżurii, Korei oraz na Tajwanie. W 1895 roku sprowadzono je również do Polski w okolice Elbląga i Pszczyny.