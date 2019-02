Turyści utknęli w gondolach nad wodami zatoki. Nocna akcja ratunkowa

Tragiczny bilans ulew na Krecie. Woda zabrała życie czterem osobom - 19-02-2019 Cztery osoby zginęły w wyniku ulew, jakie przeszły nad Kretą. Utrudnienia występują w wielu regionach wyspy, tysiące domów jest bez prądu. czytaj dalej

Gondole zawisły nad Mission Bay

Szesnaście osób utknęło w gondolach kolejki - jednej z atrakcji turystycznych w parku rozrywki SeaWorld w San Diego w Kalifornii.

Kolejka stanęła, gdy wiatr uszkodził instalację elektryczną - poinformował rzecznik SeaWorld David Koontz.

Zgłoszenie o awarii dotarło do służb ratowniczych około godziny 19.30 czasu lokalnego. Na pomoc ludziom uwięzionym w gondolach nad zatoką Mission Bay pospieszyli ratownicy z Departamentu Straży Pożarnej i Ratownictwa w San Diego (SDFD)

Poszczególne osoby - wśród nich niemowlę i osoba niepełnosprawna - były opuszczane przy pomocy lin i uprzęży do łodzi ratunkowych czekających w zatoce. Akcja trwała cztery godziny. "Wszyscy są bezpieczni i znajdują się już na ziemi" - napisali po jej zakończeniu ratownicy na Twitterze.



SEAWORLD RESCUE UPDATE: All 16 persons trapped in the gondola ride are safe on the ground. Great job by our Technical Rescue Team firefighters, @SDLifeguards & support staff. pic.twitter.com/tQvF9djg9U — SDFD (@SDFD) February 19, 2019





Ratownicy chwaleni za profesonalizm

Przedstawiciel parku rozrywki David Koontz przekazał, że z ludźmi uwięzionymi w gondolach przez cały czas utrzymywano kontakt za pośrednictwem interkomów, a każdy wagonik był wyposażony w koce awaryjne.

- Chcielibyśmy pochwalić ratowników za profesjonalizm podczas dzisiejszej ewakuacji - dodał rzecznik SeaWorld.