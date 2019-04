Tygrys zaatakował opiekunkę. "Zrobił to, co każde dzikie zwierzę by zrobiło"

Górska rzeka wyrzuciła niedźwiadka na brzeg - 21-04-2019 Leśnicy nieopodal miasta Bacau na wschodzie Rumunii uratowali niedźwiadka. Zwierzę porwał wartki nurt rzeki. Teraz niedźwiadek będzie dorastał pod okiem specjalistów. czytaj dalej

Szybka interwencja

Do ataku na pracowniczkę zoo doszło w sobotę rano. Opiekunka tygrysów doznała licznych ran. Obrażenia odnotowano z tyłu głowy, szyi, na plecach i na jednej z rąk - powiedział w rozmowie z dziennikarzami CNN Brendan Wiley, dyrektor zoo. Po ataku kobieta została przewieziona do szpitala, jej stan był stabilny.

- Opiekunka tygrysów znajdowała się na wybiegu, kiedy doszło do ataku - powiedział Wiley. Dodał, że nie wiadomo, jak siedmioletni samiec o imieniu Sanjiv dostał się na wybieg. W tej sprawie prowadzone jest dochodzenie. - Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca - podkreślił. Tłumaczył, że czyszczenie wybiegów to część codziennych obowiązków opiekunów, ale w tym czasie zwierzę jest odizolowane.

Sytuacja została opanowana w ciągu 10 minut. Pracownicy słoniarni, którzy znajdowali się blisko, szybko zareagowali i zwabili tygrysa do pomieszczenia.

Zoo nie zamierza uśpić zwierzęcia, bo jak tłumaczy, jest to gatunek krytycznie zagrożony. Niedawno samiec Sanjiv spłodził cztery młode. - Chociaż to bardzo niefortunny incydent, zrobił to, co każde dzikie zwierzę by zrobiło - mówił dyrektor zoo.

Tygrys sumatrzański (Panthera tigris sumatrae) to podgatunek tygrysa azjatyckiego, drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych (Felidae), najmniejszy ze współcześnie żyjących tygrysów.