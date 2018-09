Tysiące martwych ryb na autostradzie

Powódź w Nigerii. Nie żyje 100 osób - 18-09-2018 Powódź w Nigerii zabiła sto osób - podał we wtorek rzecznik rządowej agencji do spraw nagłych wypadków i katastrof. czytaj dalej

Zagrożenie dla kierowców

Mieszkańcy tego stanu wciąż zmagają się ze zniszczeniami po silnych burzach i opadach deszczu, które za sprawą huraganu Florence dotknęły południowo-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Z niecodziennym zjawiskiem spotkała się straż pożarna hrabstwa Pender (Karolina Północna).

Kilka dni wcześniej, po zalanej autostradzie pływali łodziami okoliczni mieszkańcy. Kiedy woda opadła, na drodze zostały tysiące martwych ryb.

- Co możemy dodać? Sprzątanie gnijących ryb z jezdni zalicza się do długiej listy interesujących sytuacji, których strażacy doświadczają na co dzień - napisali na profilu Facebookowym przedstawiciele straży w Pender.

- W ostatnim czasie, w wyniku intensywnych opadów, spadło około 760 litrów wody na metr kwadratowy, dlatego ryby znalazły się w nienaturalnym środowisku. Niektóre z nich były ogromne, a rozmiarem przypominały męskie udo. To było duże zagrożenie dla kierowców podróżujących w tamtym regionie - napisała Samantha Hardison, biorąca udział w strażackiej akcji.

Według danych opublikowanych przez CNN huragan Florence pozbawił życia 44 osoby i spowodował ogromne straty.

Martwe ryby na autostradzie (Facebook/Penderlea Fire Department)