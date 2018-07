"Uciekać. Zamknąć domy i po prostu uciekać". W Grecji rozszalały się pożary

Trudne do opanowania pożary rozszalały się w poniedziałek w okolicach Aten. - Płomienie były wysokie, gdzieś tak na 15-20 metrów - opowiadał w rozmowie z redakcją Kontakt 24 jeden z Polaków, którym żywioł uniemożliwiał opuszczenie hotelu w nadmorskiej miejscowości Kineta. Premier Cipras skrócił wizytę w Bośni i wrócił do kraju. Grecja ma prosić Unię Europejską o pomoc w gaszeniu ognia.

Na zachodzie ulewy, na wschodzie susze i pożary. Gwałtowna pogoda w Niemczech - 08-07-2018 Zachodnie regiony Niemiec nawiedziły intensywne opady deszczu. W tym samym czasie, wschód kraju zmaga się z suszą, która zwiększa ryzyko pożarów lasu. czytaj dalej

Więcej materiałów Reporterów 24 z Grecji możesz obejrzeć na stronie Kontakt 24.

Strażacy z całej Grecji - według danych z poniedziałkowego wieczora ponad 200 funkcjonariuszy i 60 wozów gaśniczych - zostali ściągnięci w okolice Kinety, małej miejscowości wypoczynkowej położonej 54 kilometry na zachód od Aten, nad Zatoką Sarońską. Szalejący tam pożar agencja Reutera określiła jako "kataklizm". Płomienie widoczne były z wielu kilometrów.

Wkrótce ogień rozprzestrzenił się na kolejne tereny Attyki. Do walki z żywiołem skierowano także oddziały wojska. Grecka obrona cywilna poinformowała, że będzie prosić Unię Europejską o pomoc w gaszeniu pożarów.

Wakacje w ogniu

Na Kontakt 24 dostaliśmy zdjęcia i relacje Polaków przebywających w Kinecie na wakacjach. Przez pożar zostali oni uwięzieni w hotelu. Jak opowiadał nasz rozmówca, w poniedziałek po godzinie 15 mieli jechać na lotnisko i w drogę powrotną do kraju. Okazało się jednak, że autostrada, którą mieli dotrzeć na lotnisko, została zablokowana.



Według relacji internauty, w związku z pożarem w hotelu wyłączono prąd i wodę. Większość gości zgromadziła się w recepcji. Pracownicy rozdawali wodę butelkową i mokre ręczniki, by ułatwić oddychanie przez gryzący dym.

- Płomienie były wysokie, gdzieś tak na 15-20 metrów. Nam już nic nie grozi, bo pożar przesunął się na drugą stronę góry, w kierunku Aten. Czujemy się niby bezpiecznie, aczkolwiek opary są mocno drażniące - mówił internauta.

Greckie pożary w obiektywie Reporterów 24:

~Kineta Pożar w Grecji





~Juzek7002 Pożar Kineta Ateny

mark_dw Pożar koło Aten poczytaj

~Kineta Pożar gór w Grecji Attyka Kineta







"Wystarczy jedna iskra". Za większość pożarów lasów odpowiada człowiek - 01-06-2018 Bezdeszczowa aura może cieszyć ludzi, jednak dla przyrody często stanowi katastrofę. Intensywne opady podczas burz nie są w stanie zapewnić ściółce leśnej odpowiedniej wilgotności, a w lasach coraz częściej dochodzi do pożarów. Większość z nich wybucha z winy człowieka. czytaj dalej

"Zamknąć domy i po prostu uciekać"

Silny wiatr, często zmieniający kierunek, sprzyjał rozprzestrzenianiu się ognia. Ściana płomieni miejscami miała sześć kilometrów szerokości - podawali przedstawiciele lokalnych władz, cytowani przez agencję Reutera.

- Ogień szaleje nieprzerwanie - mówił Stawros Fotiu, wiceburmistrz miasta Megara. - Apelujemy do mieszkańców, by przemieszczali się w kierunku Koryntu, by chronili siebie i swoje dzieci - dodał.

Z podobnym apelem zwrócił się w państwowej telewizji szef straż pożarnej. - Ludzie powinni uciekać. Zamknąć domy i po prostu uciekać. Człowiek nie jest w stanie znieść takiej ilości dymu przez tak wiele godzin. Sytuacja jest ekstremalna - podkreślił Achilleas Cuwaras.

Sekretarz generalny Ministerstwa Obrony Cywilnej, Jannis Kapakis, zapewnił, że priorytetem władz i służb jest ochrona życia ludzi.

W ewakuacji mieszkańcom pomagała policja. Akcję utrudniał fakt, że zamknięta została autostrada Ateny-Korynt, jedna z dwóch tras prowadzących na Peloponez. Wstrzymano ruch pociągów w okolicy. Wystąpiły również zakłócenia w ruchu lotniczym, ze względu na słabą widzialność.

Na wybrzeżu część ludzi została na plażach, odcięta przez ogień.

Dym nad Akropolem

Drugi pożar wybuchł w poniedziałek po południu na górze Pentelejkon, na północ od Aten. Groźna, gęsta chmura czarno-pomarańczowego dymu zawisła nad Akropolem. Wzgórze zostało zamknięte na trzy godziny - poinformowało greckie ministerstwo kultury. Greckie prawo pozwala zamykać miejsca publiczne, jeśli temperatura sięgnie 36 stopni Celsjusza.





Kolejne ognisko pojawiło się na wschód od greckiej stolicy. - Osobiście widziałem co najmniej 100 domów w płomieniach - powiedział Ewangelos Burnus, burmistrz gminy Rafina-Pikermi. - Widziałem to na własne oczy, to jest prawdziwa, totalna katastrofa - dodał. Poinformował też o około 200 spalonych samochodach.









Wcześniejszy powrót premiera

W dwóch rejonach Attyki, gdzie szaleją pożary sosnowych lasów, ogłoszono w poniedziałek stan wyjątkowy. Według rzecznika straży pożarnej co najmniej sześć osób doznało poważnych oparzeń i trzeba było je hospitalizować.



- Zrobimy co w ludzkiej mocy by opanować sytuację - oświadczył premier Grecji Aleksis Cipras podczas oficjalnej wizyty w Bośni. Przyznał, że pożarów jest jednocześnie tak wiele, że "potrzebna jest dalsza analiza". Szef rządu skrócił wizytę i zdecydował o powrocie do kraju.