Nowo odkryta rafa położona jest w odległości 260 kilometrów od wybrzeży Charleston, miasta w Południowej Karolinie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

- To odkrycie zmienia nasze myślenie o tym, gdzie mogą żyć koralowce - powiedział Erik Cordes, profesor biologii z Uniwersytetu Temple i szef ekspedycji w wywiadzie dla portalu The Washington Post. - Niewątpliwie doprowadzi do nowych odkryć w tym regionie. Będziemy mogli przeanalizować wszystkie informacje, co potrwa miesiące lub nawet lata - dodał.

Zdaniem naukowców rafa może rozciągać się na długości około 85 mil morskich.

Odkrycia dokonano w ramach pięcioletniego projektu "DEEP SEARCH". Obejmuje on eksplorację morza u wybrzeży Wirginii oraz Północnej i Południowej Karoliny. Głównymi obiektami badań są głęboko położone rafy koralowe, podwodne gór i kaniony, a więc cały ekosystem, który wykorzystuje energię z naturalnych gazów, a nie światła słonecznego.

Kopce z koralowców

Naukowcy z amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (NOAA), Agencji Zarządzania Energią Oceanów (BOEM) i Amerykańskiej Służby Geologicznej (US Geological Survey) są obecnie w 15-dniowej podróży morskiej na pokładzie statku badawczego Atlantis. Ich ciekawość została pobudzona przez coś znalezionego miesiąc temu przez naukowców na statku Okeanos: kopce czegoś, co okazało się być szczątkami koralowców, z żywym koralem rosnącym wzdłuż górnej krawędzi.

- Myśleliśmy, że ta struktura będzie głównie skałą - opowiadał Cordes. - Nigdy nie przypuszczaliśmy, że to czemu się przyglądamy, jest strukturą zbudowaną przez tysiące albo i setki tysięcy koralowców - dodał.

Zebrano próbki koralowców, a każdy gatunek umieszczono w pojemniku, sfotografowano i nadano mu numer identyfikacyjny. Będą następnie poddane szczegółowej analizie w laboratoriach.