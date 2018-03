Ulewny deszcz przyniósł ogromne powodzie. Krokodyle kolejnym zagrożeniem

Zalewa górski region Albanii. Setki osób bez dostępu do wody pitnej - 09-03-2018 Po intensywnych opadach deszczu i śniegu Albania walczy z powodzią. Sytuację pogorszyła konieczność spuszczenia wody z zapór na rzece Drin. Setki osób nie mają dostępu do wody pitnej. czytaj dalej

Kilka dni temu region nawiedziły intensywne opady deszczu, które spowodowały wystąpienie rzeki Herbert z koryta, a w konsekwencji zalanie pastwisk. Niektóre miasteczka zostały odcięte od świata.

Toby Millyard, zajmujący się krokodylami w Australia Zoo w Queensland, powiedział, że gady są znane z korzystania z wód powodziowych, by poruszać się po podtopionych terenach. Poszukują w ten sposób pożywienia.

- Niektóre krokodyle uwielbiają deszczową pogodę i używają prądów wodnych do przemieszczania się. To bardzo inteligentne zwierzęta - powiedział Millyard w wywiadzie telewizyjnym. Dodał również, że krokodyle trzymają się z daleka. - Tak długo, jak nie znajdujesz się w wodzie albo nie stoisz na brzegu, wszystko powinno być w porządku - zapewniał.

Jedna z mieszkanek Ingham zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie krokodyla, którego zobaczyła w pobliżu mostu Lottery Creek. Sprawę zgłosiła odpowiednim służbom, kiedy jednak przybyli na miejsce gada już nie było.

Zdjęcie krokodyla zamieszczone na Facebooku (Rhonda Brown/Facebook)



Określenie skali zniszczeń za kilka tygodni

Na południe od pobliskiego miasteczka Tully, z powodu wysokiego poziomu wody grupa 70 uczniów i nauczycieli utknęła w parku Echo Creek. W niedzielę rano uratowali ich strażacy - przekazał rzecznik prasowy stanowej straży pożarnej.

Premier Queensland Annastacia Palaszczuk poinformowała w niedzielę media, że minie kilka tygodni zanim będzie można określić zakres zniszczeń, szczególnie na plantacjach bananów i trzciny cukrowej. Już teraz centrum zarządzania kryzysowego szacuje straty w milionach dolarów.

Rząd Queensland określił region jako "strefę zniszczenia". Australijska Rada Ubezpieczeń uznała go zaś za "rejon katastrofy", co umożliwi szybsze wypłacanie należnych odszkodowań.

Deszcz osłabł w sobotę, jednak Biuro Meteorologii prognozuje, że padać może jeszcze w przyszłym tygodniu.





Seeing the #flooding pics from my beautiful home town of #Ingham hurts. But they’ve bounced back before and they’ll bounce back again. That’s just what they do. pic.twitter.com/DsdOYR6cLJ — David Crisafulli (@DavidCrisafulli) 9 marca 2018









Residents in #Ingham in North Queensland say #floodwaters from the Herbert River are still rising. Emma Burns has had to resort to drastic measures so her dog can do its doggy business away from the house @abcbrisbane #InghamFlood pic.twitter.com/BE1B83zKCY — Timothy Swanston (@Tim_Swanston) 8 marca 2018