Ulewy i niszczycielski wiatr na tropikalnych wyspach. Cyklon Hola uderzył na Pacyfiku

Na Vanuatu z powodu cyklonu Hola w środę i czwartek spadło 50-100 (miejscami do 200) litrów wody na metr kwadratowy. Według agencji Reutera, powołującej się na lokalne media, prędkość wiatru dochodziła do 110 kilometrów na godzinę, w porywach do 160 km/h. Jednak Radio New Zealand na swej stronie internetowej podaje informację o podmuchach dochodzących do 230 km/h.

W czwartkowe popołudnie polskiego czasu żywioł w regionie słabł, jednak nadal prognozowane są intensywne opady deszczu. Rośnie w związku z tym ryzyko wystąpienia powodzi. Także wiatr da się jeszcze mieszkańcom we znaki. W ciągu najbliższej doby jego prędkość nad Malekulą - drugą pod względem wielkości wyspą archipelagu Nowe Hebrydy i państwa Vanuatu - utrzyma się na poziomie 175-185 km/h, według przewidywań synoptyków.

Holę w czwartek klasyfikowano jako cyklon czwartej kategorii w pięciostopniowej skali stosowanej przez służby meteorologiczne Fidżi. Odpowiada to huraganowi kategorii drugiej, w także pięciostopniowej skali, na Atlantyku i wschodnim Pacyfiku.

Cyklon tropikalny Hola (Vanuatu Meteorology & Geo-hazard Department)

Wiele domów w gruzach, ludzie szukali schronienia

Czerwony Krzyż poinformował, że największe szkody wystąpiły na wyspach Malekula i Ambrim. Nie ma jednak informacji o ofiarach śmiertelnych czy osobach rannych.

Według szacunków, podanych przez Denny'ego Manvoi z Czerwonego Krzyża, na Malekuli - zwłaszcza w jej północnej części - zniszczeniu mogło ulec 20-30 procent zabudowań. Wiele osób szuka schronienia w centrach ewakuacyjnych i kościołach.

Z kolei na wyspie Ambrim wiatr zwiał dach jednej ze szkół i także uszkodził wiele domów mieszkalnych.

Hola oszczędziła natomiast stolicę Vanuatu, Port Vila, położoną na wyspie Efate.

Centrum zarządzania kryzysowego Vanuatu utrzymuje czerwony alert dla czterech prowincji Vanuatu: Sanma, Penama, Malampa i Shefa. Ostrzeżenia obejmują większość powierzchni kraju.

Prognozowany tor ruchu cyklonu Hola (Fiji Meteorological Service)

Nowa Kaledonia w niebezpieczeństwie

Hola przesuwa się na południe. W nocy z piątku na sobotę lokalnego czasu znajdzie się w okolicach Wysp Lojalności, jednej z prowincji Nowej Kaledonii; tam podmuchy mogą osiągać prędkość 200 km/h.

W sobotę najbardziej zagrożone ulewami mają być niektóre wyspy Vanuatu: Erromango, Tannai i Aneityum oraz należące do Nowej Kaledonii: Lifo, Ouvea i Mare.

W sobotę wieczorem Hola ma skierować się w stronę Nowej Zelandii. Jak podają tamtejsze media, powołując się na lokalnych synoptyków, burza z intensywnym deszczem może uderzyć w Wyspę Północną (jedną z dwóch głównych wysp Nowej Zelandii) w niedzielę wieczorem.

Wideo Tor ruchu i prędkość wiatru cyklony Hola (ventusky.com)