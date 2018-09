Centrum burzy tropikalnej w sobotnie popołudnie znajdowało się w odległości 55 kilometrów od Myrtle Beach w Południowej Karolinie. Wiatr wieje w niej ze średnią prędkością 80 kilometrów na godzinę. Florence przesuwa się powoli na zachód.

Florence, która jako huragan pierwszej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona natarła na południowy wschód USA w piątek rano czasu lokalnego, osłabła. Teraz jest burzą tropikalną. Jednak - jak twierdzą synoptycy - powolna wędrówka burzy o szerokości około 560 kilometrów przez Karolinę Północną i Południową może w najbliższym czasie sprawić, że wiele regionów znajdzie się pod wodą.

Prognozowana ścieżka przejścia huraganu Florence (NHC)

Ofiary śmiertelne

Żywioł, jeszcze jako huragan, zebrał śmiertelne żniwo. Nie żyje co najmniej pięć osób. W Wilmington w Karolinie Północnej na jeden z domów przewróciło się drzewo. Zginęła matka z dzieckiem. Mąż kobiety, który przebywał w domu, został zabrany do szpitala.

W hrabstwie Pender kobieta zmarła w wyniku zawału serca. Służby ratunkowe nie mogły dotrzeć do niej z powodu zablokowanych dróg.

Nie żyje też mężczyzna z hrabstwa Lenoir. Zmarł, gdy podłączał agregat. W tym samym hrabstwie zginęła jeszcze jedna osoba. Jak podejrzewają służby, mężczyzna został porwany przez wiatr, gdy chciał sprawdzić, co dzieje się z jego psami myśliwskimi.

Wideo Wiatr połamał wiele drzew



Ulewny deszcz

Jak informuje Narodowe Centrum do spraw Huraganów (NHC), burza może przynieść opady rzędu 760-1020 litrów na metr kwadratowy. - Te ulewy wywołają katastrofalne powodzie i długotrwałe wylania rzek - ostrzega NHC. Już teraz w Atlantic Beach odnotowano opady rzędu 760 litrów na metr kwadratowy - poinformowała amerykańska Służba Geologiczna (USGS). W Newport w pobliżu Morehead City spadło od czwartku niewiele mniej, bo aż 635 litrów na metr kwadratowy.

Spadnie tyle deszczu, ile odnotowano w 1999 roku podczas huraganów Denis i Floyd.

- Jedyną różnicą jest to, że wtedy opady trwały 14 dni, a tutaj podobna suma spadnie w ciągu trzech - powiedział Chris Wamsley z Narodowych Służb Pogodowych (NWS).

- Proszę sobie wyobrazić, że synoptycy wyliczyli, że spaść może tyle wody, że można by wypełnić 15 milionów basenów olimpijskich - opisywał obrazowo sytuację Jan Pachlowski, korespondent TVN24 z USA.

- Ta burza jest bezwzględna i potworna - mówił w piątek cytowany przez CNN gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper. - Prawdopodobnie nie ma ani jednego hrabstwa ani osoby, które w jakiś sposób nie ucierpiały z powodu tej ogromnej i gwałtownej burzy - dodał.



Heard of deer swimming in flood water in Jacksonville,NC! This is real, we have video if it too on @weatherchannel !!!!! pic.twitter.com/0BsKW3w6Jn — Stephanie Abrams (@StephanieAbrams) 15 września 2018





Wideo Mieszkańcy USA walczą z żywiołem

Kolejne zagrożenia

Woda, która będzie spiętrzona na oceanie, będzie wpychana do rzek przez silny wiatr. Z tego powodu w rzekach może pojawić się "cofka". - To oznacza wzdłuż tych rzek powodzie ekspresowe, które nieraz powstają w ciągu kilkudziesięciu minut - tłumaczył Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl.

Narodowe Centrum ds. Huraganów ostrzega, Florence może wywołać zagrożenie tornadami. - Ulewne deszcze mogą spowodować osunięcia ziemi w zachodniej części Stanów Zjednoczonych - ostrzegał w piątek Henry McMaster, gubernator Karoliny Południowej.

Wideo Woda wylewa się na ląd

Zalane miasto

Władze tego XVIII-wiecznego miasta poinformowały, że przed powodzią uratowano około 100 osób. W sobotę na pomoc czekało jeszcze kilkadziesiąt osób.

Jay Manning, jeden z mieszkańców, opowiadał, że obserwował z żoną, jak woda wypełnia ulice. Inny relacjonował, że on i jego brat zostali obudzeni w nocy przez odgłos łodzi obijającej się o werandę.



Zniszczenia są poważne. Florence dosłownie wcisnęła łódkę zacumowaną przy brzegu pomiędzy drzewa w hrabstwie Pamlico. Na ulice Wilmington padały drzewa. W Swansboro wiatr wyrwał drzewa z korzeniami.

Władze Karoliny Północnej poinformowały, że blisko 814 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Natomiast w Karolinie Południowej bez energii pozostaje około 170 tysięcy odbiorców.

- Wiatr jest coraz silniejszy. To jest niewiarygodne. Florence jest bardzo silna. Zdecydowana większość mieszkańców nie ma tu elektryczności - relacjonował w piątek z Karoliny Północnej reporter CNN. - To istne pandemonium - dodał.

Wideo Wiele nieprzejezdnych dróg w Karolinie Południowej

Donald Trump odwiedzi poszkodowanych

Obszary dotknięte przez Florence ma w przyszłym tygodniu odwiedzić prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

- Prezydent powinien odwiedzić tereny dotknięte przez huragan na początku lub w połowie przyszłego tygodnia - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

Wyjaśniła, że Trump pojedzie tam dopiero wtedy, "gdy będzie pewne, że jego wizyta nie zakłóci pracy ratowników".

W piątek rano zaczął wędrówkę nad lądem

Huragan Florence dotarł do wybrzeży Karoliny Północnej i Karoliny Południowej. Stało się to niedaleko Wrightsville Beach w piątek o godzinie 7.15 lokalnego czasu (w Polsce o godzinie 13.15). Według informacji amerykańskiego Centrum Prognoz Meteorologicznych (Weather Prediction Center) na trasie huraganu mieszka około 10 milionów mieszkańców. W ostatnich kilku dniach ewakuowano 1,5 miliona z nich.

W stanach Georgia, Karolina Północna, Karolina Południowa, Wirginia, Maryland oraz w Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. "Jesteśmy całkowicie przygotowani na huragan Florence, który staje się coraz większy i silniejszy. Uważajcie!" - napisał w czwartek na Twitterze prezydent Donald Trump.

Wideo Ujęcia Florence z kosmosu

