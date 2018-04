Ulicami płynęły potoki, więc schronienia szukali na dachach. Kilka osób straciło życie

Wiosenne roztopy i deszcz przyniosły powódź. Rzeki wylały, woda porwała samochody - 31-03-2018 Topniejący śnieg i deszcz przyczyniły się do gwałtownego wzrostu poziomu rzek w Grecji, Bułgarii i Turcji. W tureckim mieście Edirne woda zalała duży obszar, co widać na nagraniu z drona. czytaj dalej

Powodzie, wywołane przez intensywne opady deszczu, od soboty nękają Dar es Salaam.

- W wyniku żywiołu zginęło dziewięć osób - podały w poniedziałek tanzańskie władze. Powódź spowodowała również zniszczenia co najmniej 20 domów.

Mieszkańcy szukali schronienia przed spływającymi ulicami potokami wody na dachach budynków. Władze nakazały zamknięcie szkół na dwa dni - począwszy od wtorku.

Trudna sytuacja do maja

Dar es Salaam, miasto zamieszkane przez pięć milionów ludzi, powodzie nawiedzają regularnie. Winny temu jest zły system melioracyjny oraz nieprzemyślane sytuowanie budynków.

W Afryce trwa pora deszczowa. Tanzańskie służby meteorologiczne poinformowały, że związane z nią opady potrwają do maja.



Habari mdau ! Upo salama leo na mvua hii ? Tukumbushane kuwa makini barabarani ! pic.twitter.com/r6BOux8k58 — Safiri Salama (@safiri_salama) 16 kwietnia 2018





Barabara zetu si salama . #Chukuahatua pic.twitter.com/bcLTzvsTaX — Safiri Salama (@safiri_salama) 16 kwietnia 2018



Kwa hali hii hizi mvua zitagharimu sana uchumi. Dar ni mji mkuu wa biashara lakini tunafanya utani, isitoshe zimetutesa kwa muda mrefu sana wengi wamepoteza hadi nyumba zao; yote kwa sababu tumekosa mpango kazi wa maana ili kutengeneza drainage system nzuri ya jiji zima. pic.twitter.com/RIkLXS8JyD — Nabil Omar (@NabilTanzania1) 15 kwietnia 2018



Hii ni Barabara ya Sinza Mabatini, haipitiki kwa miguu wala gari si kwasababu ya mvua tu, bali ni kwasababu si barabara tena, ni kama shamba tu ambalo maji yametuama na wanakijiji wanasubiria kuotesha migomba ili baadae mwakani wavune ndizi. pic.twitter.com/jTrDGZN4pQ — 肯尼迪 Ole Mmari™ (@KennedyMmari) 15 kwietnia 2018



Todays commute in Dar Es Salaam after days of heavy rains, have been cautioned of takings walks as there could be potholes covered/filled by the rain #daressalaam pic.twitter.com/F52b7Yn303 — Ahmad Sharawe (@Ahmedsharawe) 16 kwietnia 2018

Mwonekano wa Jijini la Dar es Salaam Kutoka angani lilivyozungukwana Maji Yaliyotokana na MVUA Kubwa zinazoendelea kunyesha nakupelekea kuharibu baadhi ya miundombinu nakusababisha vifo vya watu Saba pic.twitter.com/56LMp5pDYT — Haki Ngowi (@Hakingowi) 16 kwietnia 2018





Kupitia kipindi kigumu na majanga ni sehemu ya kukua na kukomaa hasa katika uongozi wenu. Ila pia liwe funzo na changamoto kwa miundombinu ya jiji la Dar es Salaam @paulmakonda @sophiamjema1 @AllyHapi @MgandilwaHashim @MagufuliJP @MbarawaM @bunge_tz pic.twitter.com/PNXfxCqipF — Ndolagi Boniphace (@NdolagiBoniphac) 16 kwietnia 2018