Niebezpieczne burze z gradem. Prognoza zagrożeń IMGW - 12-07-2019 W sobotę i niedzielę powinniśmy zachować ostrożność. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń przed burzami. Miejscami towarzyszyć im będą opady gradu. czytaj dalej

W piątkowe popołudnie nad Niemcami pogoda była bardzo gwałtowna. W Hesji, Dolnej Saksonii i Nadrenii-Palatynacie przeszły silne burze z ulewnym deszczem. Lotnisko we Frankfurcie anulowało około stu lotów. Szczególnie mocno ucierpiały okolice Gießen i Edersee. Tam w krótkim czasie spadło do 80 litrów wody na metr kwadratowy.

Mieszkańcy i turyści przebywający w Hiszpanii mierzą się natomiast z upałami. W miastach Toledo, Xativa i Madrycie termometry pokazały powyżej 40 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju temperatura w wielu miejscach w piątek przekraczała 35 stopni.

Ostrzeżenia meteo w Europie

To nie koniec potencjalnie niebezpiecznej pogody. Na sobotę zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne dla części europejskich państw. Sprawdź, gdzie obowiązują.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Europy (meteoalarm.eu)

Burze we Włoszech

Na przeważającym obszarze Włoch meteorolodzy z MeteoAM w sobotę wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Służby apelują o rozwagę i zachowanie ostrożności. Alerty wydano w środkowej oraz części północnych regionów kraju.

Oprócz wyładowań, zagrożeniem mogą być też silne porywy wiatru. Te spodziewane są w Dolinie Aosty, Molise, Lombardii, Piemoncie oraz na Sardynii.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Włoszech (meteoalarm.eu)

Burze z deszczem na Węgrzech

Jeśli planujecie weekendowy wyjazd na Węgry, w sobotę w całym kraju powinniście uważać na burze z gradem i ulewnym deszczem. Służby meteorologiczne (OMSZ) wydały ostrzeżenia pierwszego stopnia. Miejscami może spaść od 25 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, co może przyczynić się do zalań.

Trzeba pamiętać, że przy takiej pogodzie konieczna jest wzmożona czujność na przykład podczas pobytu na campingu. Wydłużyć może się też czas podróży. Kierowcy, zachowajcie ostrożność na drogach.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Węgier (meteoalarm.eu)

Chorwacja: gwałtowne burze

Sobotni wyjazd do Chorwacji mogą zakłócić burze. Spodziewane są one w niemalże wszystkich regionach kraju z wyjątkiem Żupanii osijecko-barańskiej. Chorwaccy meteorolodzy z DHMZ przewidują 40-procentowe, a w regionie Splitu 60-procentowe, ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych. Alarmują, by zachować szczególną czujność na otwartych przestrzeniach, w górach i lasach.

W regionie Kanału Welebickiego dodatkowo obowiązują alerty przed silnymi porywami wiatru, osiągającymi prędkość do 75 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Chorwacji (meteoalarm.eu)

Groźnie w Słowenii

W całym kraju w sobotę przewidywane są burze. Słoweńskie służby meteorologiczne (ARSO METEO) wydały ostrzeżenia pierwszego stopnia. Możliwe są obfite opady deszczu, a przy nich także silne porywy wiatru.

Służby apelują, aby nie chować się pod drzewami i nie przebywać podczas burzy na otwartej przestrzeni. Radzą też, aby przeczekać gwałtowną pogodę w bezpiecznym miejscu.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Słowenii (meteoalarm.eu)

Bośnia i Hercegowina z burzami

Na terenie całej Bośni i Hercegowiny meteorolodzy przewidują burze, a miejscami też ulewny deszcz. W regionach Wyszehradu i Foca może spaść do 30 l/mkw.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Bośni i Hercegowiny (meteoalarm.eu)

Grecja: burze

Greccy meteorolodzy z HNMS ostrzegają mieszkańców Macedonii Zachodniej i Macedonii Środkowej oraz osoby, które w sobotę będą przebywać w tym rejonie, przed możliwością pojawienia się burz. Obowiązują żółte alerty.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Grecji (meteoalarm.eu)

Wiele zagrożeń w Hiszpanii

W Hiszpanii sobota przyniesie burze, upały i intensywne opady deszczu.

Służby meteorologiczne z AEMET wydały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w części północno-wschodniej kraju. Tam temperatura osiągnie maksymalnie 38 stopni Celsjusza.

W regionach południowo-zachodnich przy granicy z Portugalią mogą pojawić się burze z ulewnym deszczem. Przewidywana suma opadów wyniesie 15 l/mkw.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Hiszpanii (meteoalarm.eu)

Pożary w Norwegii

W południowej części kraju Norweski Instytut Meteorologiczny wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed pożarami. Mogą łatwo wybuchać i szybko się rozprzestrzeniać.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Norwegii (meteoalarm.eu)

Burzowo także we Francji

W północno-wschodnich departamentach Francji wydano alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Meteo France przestrzega przed silnymi porywami wiatru oraz wzrastaniem poziomu wód i rzek w regionach, gdzie przejdą ulewy.