Upalnie, ale też burzowo. Niewykluczony grad i porywisty wiatr - 25-07-2019 W nadchodzących dniach gorące powietrze nas nie opuści. Miejscami temperatura może sięgnąć nawet 32 stopni Celsjusza. Pojawią się też burze, lokalnie z gradem. czytaj dalej

Do Europy dotarła porcja gorącego powietrza znad Sahary i rozlała się po europejskich krajach. W Paryżu odnotowano najwyższą temperaturę od początku prowadzenia pomiarów meteorologicznych. Jak podała państwowa służba meteorologiczna Meteo France, około godziny 16.30 termometry na stacji meteorologicznej Paris-Montsouris pokazały 42,6 stopnia Celsjusza. Tym samym pobity został rekord z 28 lipca 1947 roku, kiedy na tej samej stacji odnotowano 40,4 st. C.

W czwartek w najcieplejszym momencie dnia na obszarze aglomeracji paryskiej temperatura wyniesie od 40 do 42 st. C, a nawet do 43 st. C. Jak zauważają meteorolodzy, to odpowiada średniej maksymalnej temperaturze w Bagdadzie w Iraku w lipcu.

Kolejne rekordy w Niemczech

Upalnie jest też w Niemczech. W środę Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) poinformowała o pobiciu historycznego rekordu temperatury 40,5 st. C w miejscowości Geilenkirchen. Nie minęła doba, a wartość ta została pobita. W czwartek po południu DWD podało na Twitterze, że w miejscowości Lingen na północy kraju termometry pokazały 41,5 st. C. Dwie godziny później i ten rekord nie wytrzymał presji. W Lingen odnotowano 42,6 st. C. To najwyższa temperatura od rozpoczęcia pomiarów w Niemczech w 1881 roku.

Meteorolodzy przypuszczają, że jeszcze mogą zostać pobite kolejne rekordy.

- Nie dam sobie ręki uciąć, że pozostaniemy przy tej wartości - zastrzegł rzecznik DWD Andreas Friedrich, mając na myśli temperaturę z Lingen.

Władze i służby ratownicze w Niemczech apelują o zachowanie ostrożności w najbliższych dniach, w tym o nawadnianie organizmu, unikanie wychodzenia z domu i przebywania na słońcu.



Vorläufiger Hohepunkt: 42,6°C in Lingen - Vorbehaltlich abschließender Überprüfung! @DWD_presse wird weiterhin informieren. — DWD (@DWD_presse) July 25, 2019

Gorąco też w Holandii

Rekord padł też w Holandii. Królewski Niderlandzki Instytut Meteorologii (KNMI) poinformował na Twitterze, że na terenie gminy Gilze en Rijen na południu kraju o godzinie 14.54 termometry pokazały 40,4 st. C. Wcześniej służby informowały o temperaturze 41,7 st. C, ale zaraz potem dodały, że ten pomiar nie był dokładny.

Tym samym pobity został rekord ze środy, kiedy temperatura wyniosła 39,3 st. C.

Poprzednia maksymalna wartość temperatury dla tego kraju wyniosła 38,6 w lecie 1944 roku.

Miejsca, gdzie w czwartek 25 lipca padły rekordy temperatury (tvnmeteo.pl/Google Maps)

Belgia też z kolejnym rekordem

W Belgii temperaturę 40,7 stopni Celsjusza zmierzono w czwartek po południu w bazie wojskowej Kleine-Brogel na północnym wschodzie kraju, co jest historycznym rekordem ciepła - poinformował Królewski Instytut Meteorologiczny (IRM). Informację podał na Twitterze David Dehenauw z IRM.

W środę w Liege na termometrach było 40,2 st. C.



Beitem 40,7 : nouveau record national provisoire — David Dehenauw (@DDehenauw) 25 lipca 2019





Prognozowana maksymalna temperatura na czwartek (climatereanalyzer.org)

Najgorętszy lipiec w Wielkiej Brytanii

Czwartek okazał się też najgorętszym lipcowym dniem w 2019 roku. Jak podało Met Office, do godziny 16 maksymalną temperaturę w kraju odnotowano w okolicach Uniwersytetu w Cambridge 38,1 st. C.

Poprzedni rekord Wielkiej Brytanii dla lipca wynosił 36,7 st. C. Meteorolodzy jednak nie wykluczają, że w czwartek może dojść do pobicia rekordu temperatury w historii pomiarów, który wynosi 38,5 st. C.

Z powodu tak wysokiej temperatury miejscami występowały utrudnienia w ruchu pociągów. Niektóre musiały zwolnić, by zapobiec wyginaniu się torów. Służby ostrzegają osoby narażone na działanie upałów, by dbały o swoje zdrowie.



38.1 °C has been recorded at Cambridge; this is only the second time temperatures over 100 Fahrenheit have been recorded in the UK #heatwave #HottestUKJulyDay #HottestDayOfTheYear so far pic.twitter.com/JXlwKfMSE6 — Met Office (@metoffice) 25 lipca 2019