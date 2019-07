Woda porywała samochody. Powodzie błyskawiczne w Hiszpanii - 09-07-2019 Przez prowincję Nawarra na północy Hiszpanii przeszły ulewy, które wywołały później powodzie błyskawiczne. Zalanych zostało wiele budynków i samochodów. Zginął mężczyzna. czytaj dalej

Wydano alerty przed upałem, ale też przed burzami

Najwyższą temperaturę (37,4 stopnia Celsjusza) we wtorek w Grecji odnotowano na terenie bazy sił powietrznych w Larissie. Niewiele chłodniej było w mieście Lamia (37 st. C). Podium zamyka lotnisko w Eleusis - tam termometry pokazały 36,4 st. C.

Władze kraju ostrzegają mieszkańców, by w taką pogodę zostali w domu. Przypominają też o nawadnianiu się i oszczędzaniu sił. Przy takiej temperaturze łatwo o udar cieplny.

Turyści szukają schronienia pod drzewami oraz chłodzą się w fontannach. Inni ulgi szukają kąpiąc się w morzu oraz odpoczywając w nadmorskich restauracjach.

To nie koniec niebezpiecznej aury. Greckie służby meteorologiczne wydały dla całego kraju na środę żółte ostrzeżenia przed upałami. W części regionów mogą pojawić się burze - obowiązują pomarańczowe alarmy.