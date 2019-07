Dwa ataki gorąca na Europę. Ponad 40 stopni w Hiszpanii, upał w Skandynawii. Co z Polską? - 18-07-2019 Ponad 40 stopni Celsjusza należy spodziewać się w najbliższych dniach na południu Europy, niewiele mniej będzie na zachodzie kontynentu. W nieco dalszej perspektywie prognozuje się też upały w Skandynawii. A co czeka Polskę w najbliższym czasie? czytaj dalej

Meteorolodzy prognozują, że połowę Stanów Zjednoczonych już w ten weekend nawiedzi temperatura rzędu 30-35 stopni Celsjusza. Według CNN zagrożonych jest ponad 150 milionów ludzi z 30 stanów.

- Piątek będzie zły, ale sobota będzie jeszcze gorsza - powiedział Bill de Blasio, burmistrz Nowego Jorku w wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych. - To jest poważna sprawa. Uważajcie na siebie - dodał.

Upał w natarciu

Wysoka temperatura już uderzyła w południowy zachód USA. We wtorek w Phoenix temperatura sięgnęła 46 st. C. To o trzy stopnie mniej niż rekord ustanowiony w 1925 roku. Zazwyczaj o tej porze temperatura wynosi 41 st. C. Jak poinformowała Narodowa Służba Pogodowa (NWS), najniższa spodziewana tam temperatura w nocy to 32 st. C

Ostrzeżenia przed upałem obejmują Karolinę Północą i Południową, rozciągając się nad południowe równiny od Oklahomy aż po Dallas. Tam według NWS temperatura sięgnie 43 st. C. Większość Środkowego Wschodu, włączając w to St. Louis, Wichitę, Omahę i Kansas City, zostało objęte ostrzeżeniami. Prognozuje się, że temperatura dojdzie tam do 37 st. C.

Nocą nie będzie odpoczynku od upału

- Temperatura pomiędzy 32 i 37 stopni Celsjusza brzmi niezbyt dobrze. Jednak najbardziej znaczącym aspektem upału będzie wysoka temperatura w ciągu nocy - powiedział meteorolog CNN, Taylor Ward. W takich warunkach trudno odpocząć od upału, który jest w dzień.

Dodał również, że najniższa prognozowana na noc temperatura na środkowym zachodzie i południowym wschodzie kraju może wynieść ponad 21 st. C.

Ponadto w niektórych miejscach temperatura w ciągu nocy może nie spaść poniżej 26 st. C.

W sytuacji, kiedy temperatura minimalna nie spada w nocy poniżej 20 stopni Celsjusza, możemy mówić o tzw. nocach tropikalnych.

- Najbardziej obawiamy się kombinacji wysokiej temperatury oraz wysokiej wilgotności. Zdecydowanie trudniej jest się ochłodzić, kiedy w powietrzu jest tyle wilgoci - przestrzegał Jim Hayes, meteorolog z NWS.

Mapa kolorowa od ostrzeżeń

Jak ogłosiła w czwartek Narodowa Służba Pogodowa, zostało wydanych wiele ostrzeżeń przed upalną pogodą.

Ostrzeżenia przed upałem w Stanach Zjednoczonych (NOAA)

W regionach zaznaczonych kolorem ciemnoróżowym ogłoszono alert o nazwie "Excessive Heat Warning". Jest on wydawany na 12 godzin przed prognozowanymi niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. Głównym kryterium przyznawania tego rodzaju ostrzeżeń jest temperatura wynosząca maksymalnie do 40 stopni Celsjusza, która utrzymuje się przez dwa dni i dwie noce, nie spadając poniżej 23 st. C.

Fragmenty zaznaczone na brązowo to miejsca, gdzie wprowadzono ostrzeżenia "Excessive Heat Watch".

Wydaje się je, gdy warunki sprzyjają nadmiernemu upałowi w ciągu następnych 24 do 72 godzin. Ten typ ostrzeżenia stosuje się, gdy ryzyko fali upałów wzrosło, ale jego występowanie i czas jest wciąż niepewny.

Lokacje zaznaczone kolorem pomarańczowym są natomiast objęte ostrzeżeniami "Heat Advisory".

Wydawane są one w ciągu 12 godzin od wystąpienia potencjalnie skrajnie niebezpiecznych warunków cieplnych. Dotyczą sytuacji, w której maksymalna temperatura ma wynieść 37 st. C lub więcej przez co najmniej dwa dni, a temperatura powietrza w nocy nie spadnie poniżej 23 st. C. Kryteria te różnią się w zależności od stanu, zwłaszcza na obszarach, gdzie niebezpieczne warunki cieplne są rzadkością.

Mieszkańcom zaleca się podjęcie środków ostrożności.

W Phoenix temperatura sięgnęła 46 st. C: