Upały nękają Egipt. Znacznie goręcej niż zwykle może być przez całe lato

Ponad 40-stopniowe upały w Pakistanie. Nieoficjalnie: są ofiary śmiertelne - 22-05-2018

Kolejna fala upałów zalewa Pakistan. Temperatura w cieniu od kilku dni dochodzi do 44 stopni Celsjusza. Wszystko to w czasie ramadanu, kiedy muzułmanie od świtu do zmierzchu poszczą i nie mogą pić nawet wody. Są doniesienia o ofiarach śmiertelnych. czytaj dalej