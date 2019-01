Uwaga - mróz ściśnie mocno

"Każdy, kto wjeżdżał na górę, był w niemałym szoku" - 21-01-2019 Dla pani Anety i jej rodziny miała to być wycieczka jak każda inna. Nie pierwszy raz byli w Świeradowie-Zdroju (Dolnośląskie). Kiedy wjechali na Stóg Izerski, im oczom ukazały się śnieżne "rzeźby". Pan Grzegorz z kolei dzień przywitał na Śnieżce. - Przyroda potrafi robić fantastyczne przedstawienia - opowiadał. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Strefa opadów śniegu się przeniesie

Wtorek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie popada słaby przelotny śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunków południowych. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

W środę to na Podkarpaciu popada przelotny śnieg. Poza tym będzie dość pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

W czwartek to znów Podkarpacie będzie jedynym regionem, w którym spadnie śnieg. Na pozostałym obszarze kraju pogoda dopisze. Termometry pokażą od -7 st. C na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, ponownie nadciągnie ze wschodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Przelotne opady śniegu nie opuszczą Podkarpacia także w piątek. Poza tym będzie pogodnie. Spodziewamy się od -7 st. C na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zmieniających się.

Zmiana aury

Aura zmieni się w sobotę. W całym kraju będzie pochmurno, a opady przelotnego śniegu obejmą wschód i centrum kraju. Nieco się ociepli, bo termometry wskażą od -3 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.