Uwięzieni na wyciągu narciarskim. Śmigłowce przyleciały na pomoc

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 14:30 w Alpach Gurktalskich Wschodnich.

Trzy śmigłowce przysłało na miejsce austriackie wojsko. Do akcji skierowano też funkcjonariuszy policji i ratowników górskich.

Według lokalnych mediów naprawa wyciągu trwałaby zbyt długo, dlatego zdecydowano się na akcję ratunkową. Pasażerów informowano w kilku językach przez głośniki, że będą zdejmowani z wyciągu.

- Ratownicy górscy wspinają się na krzesełka wyciągu, uwolnieni pasażerowie są na linach zabierani przez helikoptery - opowiadał Karl Fussi, rzecznik kolei linowych. Akcja przebiegła bez zakłóceń. Udało się bezpiecznie sprowadzić na ziemię wszystkich użytkowników uszkodzonego wyciągu.

Unieruchomione podwójne krzesełka zawisły ok. 7-10 metrów nad ziemią. Pogoda była dobra. Nikt nie odniósł obrażeń.

O zakończeniu akcji poinformowała policja ze Styrii na Twitterze:

Erfolgreicher Abschluss des Einsatzes am Kreischberg! Alle rund 150 Personen konnten unverletzt gerettet werden. DANKE auch an die Einsatzkräfte der Bergrettung sowie an die Luftunterstützung des ÖBH und des ÖAMTC!

— Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) January 29, 2018