Uzależnione od opium papugi udręką rolników

Rolnicy z indyjskiego stanu Madhya Pradesh twierdzą, że papugi - wraz z sezonem nieregularnych opadów - mają poważny wpływ na zbiory maku. Dodają, że w walce z ptakami nie pomagają nawet próby odstraszania ich głośnymi dźwiękami, a lokalne władze nie są zbyt pomocne. Podkreślają, że papugi mogą spowodować ogromne straty.

- Papugi bardzo przeszkadzają. Zbierają się w stadach w dzień i w nocy, gryzą plony i zabierają je - mówił cytowany przez agencję Reutera rolnik Nandkishore Dhaakad. - Cała rodzina musi chronić uprawy - dodał.

Jeden z poszkodowanych rolników powiedział w rozmowie ze stacją NDTV, że poza głośnymi dźwiękami próbował stosować również petardy do odstraszania ptaków. Wyjaśnił również, że z jednej makówki otrzymuje się 20-25 gramów opium, ale "duża grupa papug odżywia się tymi roślinami nawet 30-40 razy dziennie, a niektóre odlatują z urwanymi makówkami".

- Nikt nie chce słuchać o naszych problemach. Kto zrekompensuje nasze straty? - dodał.

Ptaki wydają się być uzależnione od potężnego narkotyku. Specjalista zajmujący się opium, R.S. Chundawat, przekazał, że papugi prawdopodobnie czują się "zrelaksowane" i "stymulowane" przez alkaloidy znajdujące się w makówkach.

Legalne uprawy

Indyjscy rolnicy mają licencje, które pozwalają im na uprawę maku. Zbierają wyciekający z makówek sok mleczny, który jest składnikiem do produkcji opium. Dostarczają go firmom farmaceutycznym, które w niektórych częściach kraju mogą legalnie produkować opium do celów medycznych.

Mak uprawiany jest na większą skalę w Afganistanie, Chinach, Indiach i w Turcji. W wielu krajach Bliskiego Wschodu produkowane jest z niego opium. W Polsce mak lekarski uprawiany jest dla celów przemysłowych, leczniczych i spożywczych. Dzięki makowi lekarskiemu uzyskiwane są między innymi morfina i kodeina, które działają przeciwbólowo, przeciwkaszlowo i przeciwbiegunkowo.

W wielu krajach posiadanie i sprzedaż opium jest prawnie zabronione. Jego zakup jest możliwy tylko w przypadku konkretnych wskazań lekarza.