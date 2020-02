W Bombaju zima, a gorąco jak w piekle. "Jakby przyszło lato"

Spektakl piorunów nad Sydney. Efekt? Kilkadziesiąt tysięcy odbiorców bez prądu - 19-02-2020 W nocy przez Sydney przetoczyła się gwałtowna burza z piorunami. Wyładowaniom towarzyszył też silny wiatr, który łamał drzewa i słupy energetyczne. czytaj dalej

Poniedziałek przywitał mieszkańców Bombaju temperaturą 38,7 stopnia Celsjusza. To o 7 stopni powyżej normy, jaka obowiązuje dla polowy lutego. W innych miastach zachodniego wybrzeża temperatura wzrosła od 4 st. do ponad 7 st. C powyżej średniej. W keralskim Kannurze było 37,2 st. C (o 4 st. C więcej), w Ratnagiri w stanie Maharasztra 37 st. C (o 6 st. C więcej), a w Mangalore w stanie Karnataka 36,7 st. C (o 5 st. C więcej).

- To tak, jakby nagle przyszło lato z falą upałów. Mamy blisko 40 stopni Celsjusza, a to jest ledwie druga połowa lutego - mówi Harshita Soni, mieszkanka Bombaju. Soni opowiada, że luty i marzec, mimo 30 st. C, zazwyczaj są przyjemne w Bombaju. - Różnica siedmiu czy dziesięciu stopni to naprawdę szok. Nikt nie chce żyć cały rok z włączoną klimatyzacją albo pracować w ciągłym upale - dodaje.

"Temperatura wystrzeliła"

Służby meteorologiczne tłumaczą, że powodem skoku temperatury jest antycyklon znad zachodnio-centralnej części Morza Arabskiego. Antycyklon występuje w wyżu, a ruch powietrza w nim jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.

Od połowy tygodnia antycyklon będzie przemieszczał się na północny zachód, lecz temperatura tylko nieznacznie spadnie. Za to w Kaszmirze położonym na północnym zachodzie kraju pojawi się deszcz.

Jak nie upały, to powodzie

- Wszyscy pamiętają poprzedni rok. Jak nie upały, to powodzie - wspomina Anand Sharma, 42-latek z Delhi, przedstawiciel handlowy, który podróżuje po całych Indiach. - Pamiętam jak w Madrasie w hotelach nie było wody, a niedługo potem ludzie topili się w Bombaju - dodaje.

W czerwcu i lipcu poprzedniego roku upały bliskie 50 st. C zabiły w Indiach ponad 200 osób. Południowo-zachodni monsun był najsilniejszy od 25 lat. W powodziach zginęło 1,6 tysiąca ludzi w 14 stanach, a 2,5 miliona ludzi musiało schronić się w tymczasowych obozach.