W Chile powstały dwie nowe góry lodowe

Ogromny lodowiec, a w środku dziura. Antarktyka gwałtownie topnieje - 01-02-2019 O ponad 2,4 metra może wzrosnąć globalny poziom wód w oceanach. Przyczyną jest topniejący lodowiec Thwaites na zachodzie Antarktyki. Najnowsze badania NASA ujawniły, że w jego dolnej części powstało ogromne wgłębienie. czytaj dalej

Zmiany klimatu

Pierwsza góra lodowa utworzyła się 20 lutego, a druga - 7 marca. Obie powstały po tym, jak od lodowca Grey znajdującego się na jeziorze polodowcowym w Parku Narodowym Torres del Paine oderwał się blok lodu o wymiarach 380 metrów na 350 metrów. Zdaniem badaczy był to skutek ocieplania się klimatu. Uważają oni, że takie przypadki będą coraz częstsze.

- We wschodniej części lodowca zaobserwowaliśmy zwiększoną częstotliwość występowania oderwań. Potrzebujemy jednak więcej danych do oceny stabilności lodu - powiedział Ricardo Jana, badacz zmian klimatu z chilijskiego Instytutu Antarktycznego (INACH ). Dodał, że w ostatnim czasie w okolicy temperatura wzrosła powyżej średniej, zarejestrowano intensywne opady deszczu i wraz z nimi wzrost poziomu wody w jeziorze, a takie warunki mogły przyczynić się do odseparowania się gór lodowych od lodowca.

Badacze z uniwersytetów w Niemczech i Brazylii wraz z ekspertami z instytutu INACH i innymi lokalnymi ośrodkami naukowymi badają lodowiec Grey od 2015 roku w ramach międzynarodowej współpracy. W grudniu tego roku Chile będzie gospodarzem szczytu ONZ w sprawie zmian klimatycznych - COP25.