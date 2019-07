Przeanalizowali dane z dwóch tysięcy lat. Naukowcy: ocieplenie z ostatnich dekad bezprecedensowe - 26-07-2019 Jedyny bardzo ciepły okres, jaki dotyczy Ziemi w całości, obserwujemy od XX wieku. To pierwsze takie zjawisko w historii klimatu liczącej dwa tysiące lat - podkreślają naukowcy z Uniwersytetów w Bernie i w Edynburgu. czytaj dalej

Wielka Brytania ma dużą szansę na pobicie narodowego rekordu ciepła. W czwartek w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Cambridge odnotowano 38,7 stopnia Celsjusza. Żeby móc potwierdzić ten wynik, musi zostać wykonana kontrola i analiza pomiarów z kilku następnych dni.

Do tej pory rekord należał do miejscowości Faversham, gdzie w sierpniu 2003 odnotowano 38,5 stopnia Celsjusza. Jeżeli wynik z Cambridge się potwierdzi, rekord ten zostanie pobity.

W czwartek przedstawiciele MetOffice informowali, że w Cambridge odnotowano 38,1 st. C. Ten wynik był rekordem lipcowym, ale nie pobijał absolutnego rekordu Wielkiej Brytanii.

- Jako oficjalne źródło statystyk meteorologicznych dla Wielkiej Brytanii, bardzo poważnie podchodzimy do jakości naszych odczytów. Mówimy tutaj o potencjalnym nowym rekordzie dla najwyższej temperatury w Wielkiej Brytanii i na razie musimy dokładnie zbadać zaobserwowany wynik z naszymi kolegami z ogrodu botanicznego w Cambridge poprzez analizę statystyczną, a także sprawdzenie sprzętu tak, aby upewnić się, że nie było żadnych potencjalnych zakłóceń - tłumaczył dr Mark McCarthy z Narodowego Centrum klimatycznego (NCIC).

Miejsca, gdzie w czwartek 25 lipca padły rekordy temperatury (tvnmeteo.pl/Google Maps)

Rekordowa Belgia

W czwartek Królewski Instytut Meteorologiczny Belgii (RMI) informował, że padł narodowy rekord temperatury - w Beitem na północnym wschodzie kraju odnotowano 40,7 stopnia Celsjusza. Rekord okazał się tymczasowy. Jak poinformowało RMI, rekordowa okazała się miejscowość Begijnedijk, gdzie stacja meteorologiczna wskazała maksymalną temperaturę 41,8 st. C.

W Belgii od 24 lipca obowiązują najwyższe alarmy dotyczące ekstremalnych upałów. Taka temperatura w tym regionie jest wyjątkowa. Rekordy padły na wielu stacja pogodowych w kraju.

Niestety, upały zebrały też śmiertelne żniwo. W czwartek po południu w miasteczku Middelkerke w zachodniej Flandrii koło przyczepy kampingowej została znaleziona 66-letnia kobieta. Reanimacja nie powiodła się i stwierdzono, że zmarła na skutek upału.

Maraton upałów w Niemczech

W Niemczech temperatura również pobija rekordy. W środę Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) poinformowała o pobiciu historycznego rekordu temperatury 40,5 st. C w miejscowości Geilenkirchen. W czwartek rekord ten został pobity w położonej na północy kraju miejscowości Lingen, gdzie odnotowano 42,6 stopnia Celsjusza. DWD podkreśla również, że są to wstępne dane.

Jest to najwyższa odnotowana temperatura w Niemczech od 1881 roku, kiedy zaczęto prowadzić pomiary na tym obszarze. W czwartek wieczorem DWD przekazało na Twitterze, że na 25 stacjach odnotowano temperaturę równą lub przekraczającą 40 st. C.

Zobacz, jak rosła temperatura w Lingen:

Die Grafik zeigt den #Temperaturverlauf an der Station Lingen gestern Nachmittag. Beide Temperatursensoren zeigen nahezu identische #Messwerte an.

Wie der #DWD meteorologische Werte ermittelt steht in der Broschüre Professionelle Wetterbeobachtung:https://t.co/Msx7SmzJH9 pic.twitter.com/eBpAP0g7Dm — DWD (@DWD_presse) July 26, 2019

Upały w Holandii

Upały nie odpuściły również Holandii. Królewski Niderlandzki Instytut Meteorologii (KNMI) poinformował w czwartek na Twitterze, że na terenie gminy Gilze en Rijen na południu kraju o godzinie 14.54 termometry pokazały 40,4 st. C. Wcześniej służby informowały o temperaturze 41,7 st. C, ale chwilę później dodały, że ten pomiar nie był dokładny. Tym samym pobity został rekord ze środy, kiedy temperatura wyniosła "zaledwie" 39,3 st. C.

Poprzednia maksymalna wartość temperatury dla tego kraju wyniosła 38,6 w lecie 1944 roku.

Taka pogoda może być groźna dla zdrowia. Jak podaje portal RTL Nieuws, niedaleko miasta Leusden w prowincji Utrecht na obozie kempingowym przebywało w czwartek od 20 do 30 dzieci, które z powodu upału poczuły się źle. 15 z nich zabrano do Uniwersytetu Medycznego w Utrechcie, a jedno dziecko do szpitala w Amersfoort.

Spiekota we Francji

We Francji rekordowe wartości odnotowano na wielu lokalnych stacjach meteorologicznych. Najbardziej znaczącym z nich jest jednak rekord stolicy kraju - Paryża. Jak podała w czwartek państwowa służba meteorologiczna Meteo France, około godziny 16.30 termometry na stacji meteorologicznej Paris-Montsouris pokazały 42,6 stopnia Celsjusza. Tym samym pobity został rekord z 28 lipca 1947 roku, kiedy na tej samej stacji odnotowano 40,4 st. C.

W czwartek w najcieplejszym momencie dnia na obszarze aglomeracji paryskiej temperatura wynosiła od 40 do 42 st. C. Jak zauważają meteorolodzy, to odpowiada średniej maksymalnej temperaturze w Bagdadzie w Iraku w lipcu.

Według informacji podawanych przez BBC wskutek upałów na terenie Francji zmarło pięć osób.

Co dalej?

Fala upałów męczyła Europę w ostatnich dniach. Jednak - jak prognozują synoptycy AccuWeather - już w sobotę sytuacja ulegnie poprawie. Przynajmniej pod względem wysokiej temperatury.

Zamiast skwaru pojawią się deszcze i burze w zachodniej oraz środkowej Europie.