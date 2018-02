W Hiszpanii od czwartku śnieżna aura mocno daje się we znaki. W wielu regionach służby porządkowe nie nadążają z uprzątaniem śniegu. A - jak podają władze - sytuacja nie poprawi się jeszcze przez kilka dni.

"Śnieżyca stulecia" w Moskwie. Mieszkańcy boją się wyjść z domu - 06-02-2018 W Moskwie doszło do najsroższej od przeszło 60 lat śnieżycy. W ciągu weekendu spadło tyle śniegu, że drzewa łamały się pod ich ciężarem jak zapałki. czytaj dalej

Chłodny front atmosferyczny przyniósł śnieżyce i zamiecie w większości regionów Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem północy i centrum kraju. W sumie ostrzeżeniom podlegają 34 prowincje.

W związku ze śnieżycami w wielu hiszpańskich miastach doszło do paraliżu komunikacyjnego, a na lotniskach odwołano dziesiątki lotów.

Daños por la helada

Zdaniem meteorologów trudne warunki pogodowe utrzymają się w Hiszpanii aż do środy. Wtedy to chłodny front dotrze do morza i zaniknie.

Synoptycy ostrzegają przed ujemną temperaturą, śniegiem, gołoledzią oraz marznącymi opadami. Eksperci AEMET oceniają, że we wtorek front przesunie się nad Baleary, ale na termometrach wartości w wielu regionach nie wzrosną powyżej zera.

Zamarznięte skrzydła

"Myślę, że chyba przemarzł mi mózg". Pjongczang wita olimpijczyków bardzo silnym mrozem - 06-02-2018 W Pjongczangu przed zimowymi igrzyskami sportowymi zapanowała sroga mroźna aura. We wtorek rano termometry wskazywały -20 stopni Celsjusza. Choć w kolejnych dniach ma być nieco cieplej, to sportowcy powinni być gotowi na rywalizację w niskiej temperaturze. czytaj dalej

Jak podaje El Pais, w poniedziałek rano śnieżyca doprowadziła do zamknięcia całego pasa na lotnisku w Madrycie, Adolfo Suarez Madrid-Barajas. Państwowy oddział kontroli lotów AENA poinformował, że trzy pasy pozostaną używane, ale jeden został wyłączony z użytku, co prowadzi do licznych opóźnień. W sumie odwołano przynajmniej 25 lotów.

Także w Barcelonie władze lotniska EL Prat odnotowały trudności spowodowane atakiem zimy. I choć żaden lot nie został odwołany, to wiele opóźniono nawet o godzinę.

Agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia dla 34 prowincji, przy czym alerty drugiego stopnia obowiązują dla następujących regionów: Huesca, Saragossa, Kantubria, Katalonia, Kastylia i Asturia. Dla pozostałych regionów wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia.