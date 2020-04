Wirtualna podróż dookoła świata. Turystyczne miejsca są dziś nie do poznania - 01-04-2020 Około 200 krajów i terytoriów na świecie oraz ponad 850 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pandemia COVID-19 dotyka kolejnych społeczności. Zobacz zdjęcia pokazujące, jak świat radzi sobie z patogenem. czytaj dalej

Zimowa aura zapanowała we wtorek w jednym z siedemnastu autonomicznych regionów Hiszpanii -Madrycie. Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) wydała tam żółte alarmy przed opadami śniegu. Synoptycy prognozowali, że powyżej 900 metrów n.p.m. może spaść do 10 centymetrów śniegu, w stolicy - Madrycie - do 4 cm. Dachy domów i samochodów pokryła kilkucentymetrowa warstwa śniegu.

Czy to niezwykłe, że na wiosnę pada śnieg?

- To nie jest do końca normalne, ale nie jest też niezwykłe - powiedział synoptyk z AEMET.

Puste drogi

Trudne warunki nie utrudniają jednak ludziom życia, tak jakby mogły, bo na drogach ulice i autostrady są niemal puste. Hiszpanie zostają w domach z powodu pandemii COVID-19. W środę po południu odnotowano tam ponad 100 tysięcy przypadków zakażenia koronwirusem SARS-CoV-2, a liczba zgonów przekroczyła 9 tysięcy.

Policja i straż cywilna pilnują obywateli, aby ci przestrzegali zakazów, dzięki którym hamuje się rozprzestrzenianie wirusa.

>>> CZYTAJ STATYSTYKI

W Hiszpanii spadł śnieg (PAP/EPA/JON RODRIGUEZ BILBAO)









Así nieva ❄️ ahora en el pueblo de los dos puertos a unos 1.200 metros. 0,5 grados y entre 10-15 cm de nieve en el jardín. Mínima de -1.1 grados esta noche.#mirafloresdelasierra#sierradeguadarrama#desdecasa#nievemarzina pic.twitter.com/UKSGWomlJv — pastorpondero (@pastorpondero) March 31, 2020