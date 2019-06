W Niemczech pojawiły się tropikalne kleszcze. Dużo większe od tych, które znamy

Nowy wirus zaatakował w Chinach. Podejrzane są kleszcze - 30-05-2019 W północno-wschodnich Chinach wykryto przypadki zachorowań spowodowanych przez nieznanego dotąd wirusa. Naukowcy uważają, że może być przenoszony przez owady i zajmować nowe obszary. czytaj dalej

Niespotykane wcześniej kleszcze znalezione w Niemczech to tropikalne osobniki należące do rodzaju Hyalomma. Występują w południowej Europie, Azji i Afryce.

Sześć osobników znaleziono w Nadrenii Północnej-Westfalii - poinformowali naukowcy z Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgarcie i monachijskiego Instytutu Mikrobiologii Bundeswehry.

Na ptasich grzbietach do Europy

Eksperci wskazują, że sprawcami pojawienia się kleszczy w tej części Europy są ptaki. Osobniki z rodzaju Hyalomma mają odnóża kroczne o ubarwieniu przypominającym podłużne żółto-pomarańczowe pasy. Te tropikalne osobniki są znacznie większe niż kleszcze występujące powszechnie w Europie.

Upały sprzyjają migracji



Migracji kleszczy Hyalomma sprzyjają wysokie temperatury. Już w ubiegłym roku w Niemczech występowały wyraźne okresy wzmożonych upałów. Jest to idealna pogoda dla małych pasożytów z tropikalnych obszarów. Ciepło to znak, że mogą opuścić swoje zimowe kryjówki w poszukiwaniu odpowiedniego gospodarza.

"Jeżeli główka zostanie, to nie szkodzi". Jak radzić sobie z kleszczami - 12-05-2019 Kleszcze są coraz bardziej powszechnym problemem. Ze względu na łagodniejsze zimy rozpowszechniły się tak bardzo, że możemy zostać przez nie ukąszeni nawet w mieście. W programie "Wstajesz i weekend" doktor Piotr Gryglas radził, jak zachować się, aby uniknąć kleszcza i chorób od niego pochodzących. czytaj dalej





W przeciwieństwie do europejskich kleszczy egzotyczne osobniki nie przebywają w trawie, czekając na potencjalnego żywiciela. Bez trudu potrafią przebyć blisko sto metrów w poszukiwaniu odpowiedniego ssaka.

Dorosłe osobniki chętnie żywią się krwią dużych ssaków. Osobniki z rodzaju Hyalomma znaleziono w Niemczech na skórze koni. Co więcej, egzotyczni krwiopijcy nie gardzą także ludzką krwią. W Niemczech dotąd nie stwierdzono jednak przypadków zachorowań spowodowanych przez te kleszcze.

Choroby przenoszone przez kleszcze

Tropikalne kleszcze z rodzaju Hyalomma, podobnie jak europejskie osobniki, mogą przenosić choroby zakaźne, takie jak m.in borelioza czy odkleszczowe zapalenie mózgu, a także tzw. gorączkę krwotoczną wywołaną przez wirusa Alkhurma z rodziny Flaviviridae. Niniejsze choroby mogą być przyczyną groźnych dla zdrowia i życia powikłań, a nawet doprowadzić do śmierci. Do Niemiec nie dotarła jednak wystarczająca liczba tych osobników, by mogły one stworzyć populację zagrażającą społeczeństwu. Do tej pory zaobserwowano zaledwie pare osobników.