"Najgroźniejsze są windy", a maseczki na wagę złota. Życie w chińskim Kantonie - 17-02-2020 Otwieranie drzwi przy użyciu chusteczek higienicznych, zakaz jedzenia w restauracjach, barykady ze śmietników oraz mierzenie temperatury ciała każdemu i na każdym kroku. Tak wygląda obecnie życie w Kantonie w Chinach. Jego mieszkańcy opisują swoją codzienność w czasie epidemii nowego koronawirusa SARS-CoV-2. czytaj dalej

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała we wtorek, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa SARS-CoV-2 w Chinach kontynentalnych zwiększyła się w poniedziałek o 98 osób, czyli do 1868. Najwięcej ofiar zmarło w prowincji Hubei, będącej centrum epidemii - 93 osoby, z czego 72 w stolicy prowincji - Wuhanie.

Poinformowano również, że z powodu koronawirusa zmarł szef głównego szpitala w Wuhanie. Lokalne media podały, że Liu Zhiming to drugi wybitny lekarz który zmarł z powodu szkodliwego patogenu. Pierwszym był 34-letni okulista Li Wenliang, który w grudniu 2019 roku próbował ostrzec innych lekarzy przed tajemniczą chorobą.

W całych Chinach kontynentalnych wykryto w poniedziałek 1886 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, co zwiększyło ich łączną liczbę do ponad 72 tysięcy. Podano, że w większości są to przypadki lekkie.

Nieznaczna poprawa

WHO: wszystkie kraje muszą być przygotowane na pojawienie się koronawirusa - 15-02-2020 Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uważa, że "wszystkie kraje powinny być przygotowane na pojawienie się przypadków koronawirusa". Jego zdaniem, do tej pory, świat w związku z epidemią nowego koronawirusa SARS-CoV-2 działał w panice i zaniedbaniu. czytaj dalej

Władze chińskie, które próbując zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa odseparowały całą prowincję Hubei będącą epicentrum epidemii, oceniają, że sytuacja jednak powoli się poprawia. Wskazują one, że liczba nowych przypadków zakażeń poza prowincją zmniejsza się z dnia na dzień.

W Hubei 71,6 tysiąca mieszkańców, którzy mieli bezpośredni kontakt z chorymi jest objętych obserwacją medyczną. Wyleczono 6639 osób.

Jednak dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł w poniedziałek przed nadmiernym optymizmem. Według niego, tendencję spadkową liczby nowych zakażeń "należy interpretować z dużą ostrożnością".

- Ta tendencja może się zmienić, kiedy wirus dotrze do nowych skupisk ludności. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby powiedzieć, że spadek zachorowań będzie się utrzymywać. Wszystkie scenariusze są jeszcze możliwe - powiedział Ghebreyesus.

Według lekarzy chińskich ponad osiem tysięcy pacjentów jest w stanie ciężkim, zaś 1,7 tysiąca w krytycznym.

Budowa koronawirusa

Cykl reprodukcyjny koronawirusa (Adam Ziemienowicz/PAP/Reuters)

Dobre wieści z Diamond Princess

Większość dnia w małych kajutach i czekanie na jedzenie. Australijka o sytuacji na wycieczkowcu - 15-02-2020 - Musimy polegać na obsłudze statku, która nie zawsze odpowiada na czas na nasze prośby. Często godziny musiały minąć, żebyśmy otrzymali to, czego chcieliśmy - tak sytuację na wycieczkowcu objętym kwarantanną w związku z epidemią koronawirusa opisuje przebywająca na nim Australijka. Rozmawiał z nią Michał Sznajder z TVN24 BiS. czytaj dalej

Japoński minister zdrowia Katsunobu Kato poinformował we wtorek, że pasażerowie wycieczkowca Diamond Princess, u których nie wykryto koronawirusa będą mogli zacząć opuszczać statek - Oczekujemy, że pasażerowie, u których nie wykryto pozytywnej reakcji na analizy pod kątem obecności koronawirusa, będą mogli od 19 lutego zacząć schodzić na ląd. Zakładamy, że do 21 lutego wszystkie takie osoby opuszczą statek - powiedział Kato.

Dodał, że do 17 lutego wszystkie z 3,6 tysiąca osób znajdujących się na pokładzie zostały poddane odpowiednim badaniom.

Około 30 krajów świata

Epidemia koronawirusa Covid-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach.

Rozprzestrzeniła się na około 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, między innymi Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię a także na USA. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd pięć zgonów - w Japonii, Filipinach, Hongkongu, Tajwanie i we Francji.