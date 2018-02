W Rzymie pod samochodami zapadła się ziemia. Znalazły się 10 metrów niżej

Tragiczne skutki burzy Sanba. Śmiercionośne ulewy i osuwiska - 14-02-2018 Tropikalna burza Sanba, lokalnie zwana Basyang, wyrządziła wiele szkód na filipińskiej wyspie Mindanao. Pomimo że w środę rano straciła na sile i została określona mianem depresji tropikalnej, wciąż stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców. czytaj dalej

na północno-

zachodnich wzgórzach Rzymu, zapadła się ziemia. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Zniszczone samochody, ewakuowane budynki

W środę około godziny 17.30 czasu lokalnego w Balduinie, obszarze usytuowanym

Ziemia, zapadając się na głębokość blisko 10 metrów, pociągnęła za sobą sześć samochodów. Funkcjonariusze policji niemal natychmiast zamknęli drogę. Zapobiegawczo strażacy ewakuowali 20 mieszkań z dwóch pobliskich budynków. Lokalne służby sprawdzają, czy struktura pobliskich budowli nie uległa uszkodzeniu.

- Mieszkam w pobliżu miejsca, gdzie droga się zawaliła i byłem w tym czasie w domu. W pewnym momencie zabrakło wody. Nie rozumiałem dlaczego, więc rozejrzałem się. I dopiero wtedy zobaczyłem zawaloną drogę i wciągnięte samochody - relacjonował jeden z mieszkańców okolicznych budynków dla "Roma Today".

Przedmiot sporu



Prace te stanowiły efekt sporu już od pewnego czasu. Protesty mieszkańców przeciwko firmie budowlanej trwały od miesięcy.

Rzym się zapada

Dwa miesiące temu w dzielnicy Montagnola w ulicy powstało głębokie na trzy metry zapadlisko. Miało ono szerokość pięciu metrów. To wystarczająco, by wpadł w nią człowiek lub niewielki samochód. Jednak na szczęście wtedy również nikomu nie stała się krzywda.