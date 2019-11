W Wenecji zawyły syreny. Nadeszła kolejna wielka fala

Ma uchronić Wenecję przed "wielką wodą". Czym jest system MOSE? - 14-11-2019

Aqua alta, czyli tak zwana "wielka woda", spowodowała w ostatnich dniach ogromne zalania w Wenecji. Pojawiają się pytania, czy takiej tragedii można było uniknąć. Od lat we Włoszech trwają prace nad systemem MOSE, który ma uchronić miasto przed powodziami. Niestety, do tej pory nie udało się go uruchomić. czytaj dalej