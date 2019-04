Walka i tajemnicze zaginięcie. Burzliwa historia nietypowej rodziny

Wycieńczony nie mógł ustać na nogach. Teraz wrócił na wolność - 27-02-2019 To naprawdę szczęśliwe zakończenie historii przemarzniętego bielika. Ptak w bardzo złym stanie trafił do ośrodka w Studzionce (województwo podlaskie). Pod troskliwą opieką doszedł do siebie i wrócił na wolność. czytaj dalej

Obaj kopulują z samicą

Jak informują pracownicy organizacji Stewards of the Upper Mississippi River Refuge, w jednym gnieździe trójkę piskląt wychowują trzy bieliki amerykańskie (łac. Haliaeetus leucocephalus). Są nimi: Valor I oraz Valor II (tatusiowie) i Starr (mama). Ptaki biorą udział w sprzątaniu gniazda i wychowaniu młodych. Ich życie na drzewie nieopodal miasta Fulton nad rzeką Missisipi (stan Illinois) możemy oglądać dzięki kamerze internetowej.

Nietypowa rodzina to rzadki przykład trzech bielików wspólnie wychowujących potomstwo. Jak podała organizacja National Audubon Society (NAS), wcześniej podobne przypadki odnotowano zaledwie trzy razy - na Alasce w 1977 roku, w Minnesocie w 1983 roku i w Kalifornii w 1992 roku.

To, co może odróżniać tę rodzinę od innych, to fakt, że oba samce kopulują z samicą. NAS podała, że w przypadku innych rodzin bielików z dwoma ojcami, drugi z samców pełnił tylko rolę niani, ale nie brał udziału w procesie reprodukcyjnym.

Burzliwa przeszłość

Losy mieszkańców gniazda nie były jednak usłane różami. Valor I zamieszkiwał je od 2012 roku wraz ze swoją wcześniejszą partnerką - Hope. Samiec jednak "nie był zbyt dobrym partnerem, ani ojcem" -czytamy w raporcie NAS. "Zachowywał się bardzo nieodpowiedzialnie podczas pilnowania jaj i karmienia piskląt, a te dwie rzeczy były jego jedynym zadaniem" - napisano.

Dlatego wszyscy z zadowoleniem na jesieni 2013 roku przyjęli pojawienie się Valora II. - Myślę, że Hope wcale nie dbała o to, co robił Valor I, więc po prostu został zastąpiony przez Valora II - dodała Pam Steinhaus, kierowniczka Stewards of the Upper Mississippi River Refuge.

W kolejności od lewej: Starr, Valor II oraz Valor I (Stewards of the Upper Mississippi River Refuge)

Zaatakowały je inne orły

Jednak nawet po tym, kiedy do pary wprowadził się Valor II, Valor I nie odleciał. Nowy współlokator prawdopodobnie zmotywował Valora I do działania, bo ten zaczął pomagać w wychowywaniu potomstwa.

Sielanka nie trwała jednak zbyt długo. Tatusiowie stracili Hope po tym, kiedy w marcu 2017 roku na gniazdo napadły dwa inne dorosłe bieliki amerykańskie. Atak trwał ponad godzinę, a walka była bardzo zacięta. Jak relacjonowali pracownicy organizacji Stewards of the Upper Mississippi River Refuge, którzy widzieli nagranie z zajścia, kiedy sytuacja się uspokoiła, Hope zniknęła - przepadła bez śladu.

Dziwne okoliczności zniknięcia

- Pracownicy parku nie znaleźli ani żadnych śladów Hope, ani jej piór w miejscu bójki - napisali na stronie internetowej pracownicy organizacji. Dwa dni później doszło do ponownego ataku dwóch bielików, nie wiadomo jednak, czy były to te same, które najprawdopodobniej były zaangażowane w zniknięcie Hope.

- Valor I i Valor II bohatersko bronili piskląt i zapobiegli wejściu do gniazda agresywnych bielików - napisali pracownicy Stewards of the Upper Mississippi River Refuge.

Historia ma jednak niespodziewane zakończenie. Valor I i Valor II dalej opiekowali się małymi, już bez Hope. Pod koniec maja 2017 roku młode bieliki wyfrunęły z gniazda, ale dwójka tatusiów postanowiła pozostać razem. Znaleźli sobie nową partnerkę - Starr - z którą są do dzisiaj. Ta złożyła trzy jaja w tym roku, a w marcu wykluły się pisklęta. W ciągu kilku tygodni powinny móc opuścić gniazdo.