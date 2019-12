Niedźwiedź utknął w samochodzie - 21-11-2019 Oto powód, dla którego warto pamiętać o zamykaniu drzwi do auta. W Tahoe Vista w stanie Kalifornia do jednego z takich pojazdów, wiedziony zapachem jedzenia, zakradł się niedźwiedź. czytaj dalej

Ekolodzy poszukują dzikiego niedźwiedzia polarnego, który ma na futrze napis "T-34". Film z niedźwiedziem został w poniedziałek udostępniony przez pracownika rosyjskiego WWF Siergieja Kawrego, ale nie jest jasne kiedy powstał.

Na zwierzę natknięto się w Czukockim Okręgu Autonomicznym położonym na północnym wschodzie kraju. Nie wiadomo, kto pomalował białego niedźwiedzia.

Równe i dokładne pismo

Napis to prawdopodobnie odniesienie do radzieckich czołgów T-34, które produkowano od 1940 roku i wykorzystywano podczas II wojny światowej.

W poszukiwaniu jedzenia

Anatolij Kochnew, który pracuje w Instytucie Problemów Biologicznych Północy, powiedział, że napis powstał przy użyciu farby w sprayu, a równe i dokładne pismo świadczy o tym, że zwierzę w czasie, gdy je malowano, było spokojne. Kochnew ma nadzieję, że farba zmyje się, gdy niedźwiedź będzie pływał.

Rosyjskie media spekulują, że osobliwy akt wandalizmu może być związany z niezadowoleniem z rosnącej liczby niedźwiedzi polarnych, które migrujących w regiony zamieszkane przez ludzi. Przez wyższą temperaturę topnieją zasoby lodu, co znacznie ogranicza niedźwiedziom polarnym dostęp do naturalnych siedlisk i pożywienia oraz zmusza do wędrówek na południe.