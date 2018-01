"Wasz dobytek i życie są zagrożone. Działajcie natychmiast". W Australii rozszalał się ogień

Pożary lasu w Australii zniszczyły w sobotę kilkaset budynków i zagroziły życiu tysięcy ludzi. Ponad 40-stopniowa temperatura powietrza sprawiła, że zniszczone jest 10 kilometrów autostrady w stanie Wiktoria.

Jak podała agencja meteorologiczna Południowej Australii, w Kent Town w piątek temperatura przekroczyła 42 stopnie Celsjusza. To najwyższa zarejestrowana od 2015 roku temperatura w tym regionie kraju, ale w pozostałych regionach wartości temperatury sięgały 45 stopni Celsjusza.

Czterysta domów jest bez prądu, a w całym stanie wybuchło już pół setki pożarów. Walkę z pożarami utrudnia silny wiatr. Co gorsza, według najnowszych prognoz w sobotę wieczorem południowy zachód kraju nawiedzą potężne burze, a wiatr może jedynie przyspieszyć przemieszczanie się pożogi.

W pobliżu Melbourne w Carrum Downs pod naporem ognia mieszkańcy schronili się w supermarkecie, a działania straży pożarnej wspomagały dwa śmigłowce gaśnicze. Mieszkańcy uciekali w pośpiechu, gdy pod ich domy podchodziła ściana ognia:

- To było tak: zabieraj psa, zabieraj kota, zabieraj dziecko i zabieraj się stamtąd. Łatwizna - tłumaczyła jedna z uciekinierek.

W sobotę rano czasu polskiego strażacy z Country Fire Service ostrzegli ponadto przed kolejnymi ogniskami pożarów, które rozgorzały w pobliżu Sherwood, McCullen i Makin:

"Jeżeli tam przebywacie, to znajdujecie się w poważnym niebezpieczeństwie" - ostrzegali na swoim profilu. "Wasz dobytek i życie są zagrożone. Działajcie natychmiast. Jeżeli nie możecie opuścić zagrożonego terenu, zabunkrujcie się w zabudowaniach".



Również meteorolodzy ostrzegają, że ludność na wsi powinna przeczekać pożary w budynkach, gdyż ogień może się rozprzestrzenić. W stanach Wiktoria, Australia Południowa i Tasmania wydano obowiązujący od soboty zakaz rozpalania ognia na wolnym powietrzu.



W lutym 2009 roku, w stanie Wiktoria zginęły 173 osoby, 414 odniosło obrażenia, a pół miliona hektarów lasów strawiły pożary. "Czarna sobota" była jedną z największych tragedii w historii kraju.



@abcnewsAdelaide @abcadelaide @abcsoutheastsa @s_maunder taken from my husband at fire scene its a wall of flames i have a video also pic.twitter.com/FYWcqVbwEj

The change is through #Adelaide after a maximum of 42.3C at West Terrace. 42.6C recorded at Kent Town is the hottest day at that site since 19 December 2015. pic.twitter.com/CjvatH9lLP

— Bureau of Meteorology, South Australia (@BOM_SA) 6 stycznia 2018