We Francji upały zebrały śmiertelne żniwo

W środę temperatura sięgnęła 44 stopni Celsjusza w kilku częściach północnej Hiszpanii i południowej Francji. Żar, który nęka zachód Europy, jest zabójczy.

Gazeta "Midi Libre" podała, że jak dotąd w tym tygodniu na południu Francji trzy osoby zmarły z powodu upału. Minister zdrowia Agnes Buzyn zaznaczyła jednak, że na razie nie jest znana całkowita liczba ofiar śmiertelnych upału.

W części regionów w północnej Francji został ogłoszony alarm przed suszą oznaczający ograniczenie dostaw wody. Operator francuskiej sieci transmisyjnej RTE poinformował, że zapotrzebowanie na energię w czwartek było bliskie letniemu rekordowi, który został ustanowiony dwa lata temu.

Wideo Wysoka temperatura we Francji

Ogień trawi Katalonię

W hiszpańskiej Katalonii skutkiem upałów jest pożar, który jak dotąd strawił około 4000 hektarów w odległości około 80 kilometrów od Tarragony. Ponieważ pogoda ma być nadal niebezpieczna, strażacy ostrzegają, że płonący obszar może zwiększyć się nawet pięciokrotnie.

Z okolicy, w której rozszalał się ogień, trzeba było ewakuować około 30 osób.

Skutki upałów w Hiszpani Wideo

Niemcy odetchnęli z ulgą

Jedynie w Niemczech w czwartek odetchnięto z ulgą, gdy temperatura obniżyła się do bardziej typowego dla czerwca poziomu. W Berlinie temperatura maksymalna spadła z 37 stopni środę do 21 st. C.