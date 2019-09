Wędrujący potwór. Huragan Dorian osiągnął najwyższą piątą kategorię

Europa ogrzewa się szybciej, niż sądzono - 31-08-2019 Zmiany klimatu powodują, że w Europie zwiększa się liczba ekstremalnie ciepłych dni, a coraz rzadziej występują potężne mrozy. To może wpłynąć na ludzi nieprzystosowanych do rosnącej średniej temperatury. czytaj dalej

Przygotowania do uderzenia huraganu

Jak poinformowało Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), Dorian znajduje się nad Atlantykiem około 60 kilometrów na wschód od wyspy Wielkie Abaco w północnej części Bahamów i 360 kilometrów na wschód od West Palm Beach na Florydzie. Żywioł przesuwa się w kierunku zachodnim z prędkością 13 km/h.

- Ciemne chmury, które widać za naszymi plecami, to są już chyba pierwsze symptomy zbliżającego się do Cocoa Beach huraganu Dorian - relacjonował reporter TVN24 Wojciech Bojanowski. - Tu cały czas trwają przygotowania. Są próby zabijania deskami i płytami okien, widać, że większość sklepów jest zabezpieczona i planowana jest też ewakuacja - dodał reporter. - Jak na razie wszyscy przygotowują się tu na najgorsze, bo to nie tylko wiatr, ale też powódź. Floryda jest bardzo płaskim stanem, także podniesienie stanu wody nawet o pół metra może spowodować zalanie ulic i duże zniszczenia. Wiele osób kieruje się w kierunku Orlando, ale są też tacy, którzy mówią, że bez względu na wszystko zostaną tutaj, bo niejeden huragan już przetrwali opisywał Bojanowski.

Na przyjście huraganu niosącego wiatr o szybkości 260 kilometrów na godzinę i ulewny deszcz, przygotowują się mieszkańcy północnych Bahamów, gdzie zarządzono częściową ewakuację i zamknięto większość hoteli. Na Bahamach turystów skierowano do tymczasowych schronów w szkołach i budynkach publicznych.

Prognozowana prędkość wiatru huraganu Dorian (NHC)

Prognozowana trasa przejścia huraganu Dorian (NHC)

Prognozowana trasa huraganu Dorian

Według prognoz Dorian przejdzie w pobliżu brzegów Florydy, jednak uniknie ona bezpośredniego uderzenia. Następnie huragan ma posuwać się na północ w niewielkiej odległości od wybrzeży stanów Karolina Południowa i Północna oraz Georgia. Nawet jeśli żywioł nie wedrze się w głąb lądu to duże zagrożenie mogą stanowić wzniecane przez wichurę wysokie fale, które mogą wywołać lokalne powodzie.

Dorian, początkowo będący burzą tropikalną, w środę został sklasyfikowany jako huragan 1 - najniższej - kategorii, zaś w niedzielę stał się huraganem piątej, najwyższej kategorii skali Saffira-Simpsona. Tworzące go wiatry osiągają prędkość do 260 km/h.