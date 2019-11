W Wenecji zawyły syreny. Nadeszła kolejna wielka fala - 15-11-2019 Poziom wody w Wenecji przekroczył 150 centymetrów. 70 procent historycznego centrum miasta zostało zalane. Wprowadzono stan kryzysowy. czytaj dalej

Grupy, nazywane "Aniołami acqua alta" pomagają w usuwaniu szkód w sklepach, bibliotekach i szkołach, a także w kościołach. Ratują książki i dokumenty w archiwach, suszą je i czyszczą. Ochotnicy niosą też pomoc mieszkańcom z zalanych domów w powrocie do normalnego życia.

Po raz pierwszy od prawie 150 lat w jednym roku poziom przypływu przekroczył dwa razy w ciągu jednego tygodnia 150 centymetrów. Ta powódź przechodzi do historii jako zjawisko nienotowane od 1872 roku.

Ogromne straty

Straty w mieście odwiedzanym przez ponad 25 milionów turystów rocznie szacowane są na miliard euro. Ich usuwanie potrwa bardzo długo, szczególnie jeśli chodzi o dziedzictwo historyczne miasta.

Poważnie zniszczone są środki transportu. Kilka tramwajów wodnych zatonęło lub zostało porwanych przez wody przypływu, inne wymagają gruntownej naprawy. Na ten cel potrzeba około 20 milionów euro. Ich naprawa potrwa co najmniej cztery, sześć miesięcy - wyjaśniło kierownictwo miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji.

Trwa szacowanie ogromnych szkód w weneckich kościołach. Bardzo poważnie ucierpiała zalana bazylika św. Marka, a także około 70 spośród wszystkich 120 kościołów w mieście i okolicach. Częściowo zalane są też zabytki i słynne muzea na czele z Galerią Akademii i Pałacem Dożów.

Zarząd nadzoru nad zabytkami podał, że na ratowanie każdego uszkodzonego, wymagającego renowacji kościoła, z których wiele to bezcenne zabytki, trzeba będzie przeznaczyć około 70 tysięcy euro.

Pomoc finansowa

Szef MSZ Włoch Luigi Di Maio zapowiedział, że poprosi włoskich ambasadorów, by "promowali inicjatywy na rzecz wsparcia dla Wenecji". O otwarciu specjalnego rachunku bankowego poinformował burmistrz miasta, Luigi Brugnaro. Wystosował międzynarodowy apel o fundusze. Ostrzegł też, że szkody spowodowane przez powodzie mogą wzrosnąć do miliarda euro.

- Jestem pewien, że spotkamy się z wielką solidarnością ze strony całego świata - podkreślił minister Luigi Di Maio.

W piątek nowa fala przypływu wtargnęła do miasta, zalewając 70 procent jego historycznego centrum. Około 11.30 poziom wody sięgnął 154 centymetrów. To o ponad 30 mniej niż we wtorek, kiedy doszło do największej powodzi od ponad pół wieku.

Od czwartku w Wenecji obowiązuje stan wyjątkowy, a rząd przeznaczył 20 milionów euro na pokrycie strat. Burmistrz Brugnaro podkreślił, że straty mogą być znacznie wyższe.

