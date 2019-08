Wepchnęli 10-metrowego wieloryba z powrotem do oceanu

Rejs zamiast podróży samolotem. Greta Thunberg płynie do USA - 14-08-2019 60-metrowy jacht bez toalety i podróż przez niebezpieczny Atlantyk. Greta Thunberg wyrusza w rejs do Stanów Zjednoczonych na szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej podróż ma być w pełni ekologiczna. czytaj dalej

We wtorek na plażę na wysokości miasta Lambayeque w Peru ocean wyrzucił wieloryba. Zwierzęciu pomogła grupa mężczyzn.

Aby umożliwić wielorybowi powrót na głębsze wody, mężczyźni otoczyli go i pchali za boki i ogon.

Według lokalnych mediów wieloryb miał około 10 metrów długości i ważył około 6,5 tony. Nie jest jasne, jakiego gatunku był. Istnieje prawdopodobieństwo, że to długopłetwiec oceaniczny, ponieważ w ciągu ostatnich 15 dni na peruwiańskich plażach znalazły się dwa inne osobniki tego gatunku.

80 tysięcy osobników

Długopłetwce oceaniczne, zwane także humbakami, mogą osiągać do 17 metrów długości i ważyć do 45 ton. Humbaki były częstym celem polowań wielorybników. Do 1946 roku ich populacja zmniejszyła się o ponad 90 procent, dlatego też wtedy powołana została Międzynarodowa Komisja do spraw Wielorybnictwa, która miała nadzorować liczebność waleni. Od tamtego czasu populacja zaczęła się zwiększać. Obecnie szacuje się, że zalicza się do niej około 80 tysięcy osobników.