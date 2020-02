COVID-19. WHO ogłosiła nazwę choroby wywoływanej koronawirusem - 11-02-2020 Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus podał we wtorek na konferencji prasowej nazwę choroby wywoływanej nowym koronawirusem - COVID-19. Od początku epidemii wirus zabił już ponad tysiąc osób. czytaj dalej

Dyrektor WHO wypowiadał się na zakończenie dwudniowego spotkania z udziałem ponad 400 naukowców i przedstawicieli państw. Miało ono na celu przyspieszenie opracowywania leków, diagnostyki i szczepionek przeciwko koronawirusowi. Tedros Adhanom Ghebreyesus z zadowoleniem przyjął energię i entuzjazm naukowców, którzy rozpoczynają pracę.

Zaznaczył, że w Chinach liczba nowych przypadków koronawirusa w ciągu ostatniego tygodnia ustabilizowała się, ale widoczne spowolnienie rozprzestrzeniania się epidemii należy traktować z "najwyższą ostrożnością".

- Ta epidemia nadal może pójść w dowolnym kierunku - powiedział na konferencji prasowej dyrektor generalny WHO.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ O NAZEWNICTWIE WIRUSA

Według najnowszych danych w Chinach kontynentalnych liczba przypadków zakażenia wzrosła do 44 730. Poza Chinami odnotowano 441 zachorowań. W wyniku zakażenia koronawirusem zmarło dotąd 1115 osób.

Dziewiąty przypadek w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania w czwartek wieczorem poinformowała o dziewiątym potwierdzonym przypadku koronawirusa na swoim terenie. Nowe zakażenie wykryto w Londynie.

Jak podały brytyjskie media, zakażoną jest kobieta, która kilka dni temu wróciła z Chin do Londynu. Według źródeł, na które się powołują media, kobieta po wylądowaniu na lotnisku Heathrow zaczęła wykazywać symptomy typowe dla koronawirusa, skontaktowała się z lekarzem, przeprowadzone testy potwierdziły zakażenie. Będzie ona leczona na oddziale chorób zakaźnych w St Thomas' Hospital w Londynie.

Przypadki koronawirusa odnotowano dotąd w dziewięciu europejskich krajach.

>>>JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED ZAKAŻENIEM? ZALECENIA WHO

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferencji prasowej w Genewie (PAP/EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Problemy na wycieczkowcach

1115 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Niemal 100 zgonów w ciągu ostatniej doby - 12-02-2020 Wzrósł tragiczny bilans koronawirusa z Chin. Przez ostatnią dobę zmarło 97 osób, z czego 72 w ognisku epidemii - Wuhanie. czytaj dalej

Dyrektor generalny WHO podkreślił, że organizacja jest w stałym kontakcie z rządem Japonii, Międzynarodową Organizacją Morską (IMO) oraz właścicielami wycieczkowca Diamond Princess, na którym w środę wykryto 39 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie ta liczba wynosi 174. Statek cumuje w pobliżu portu w Jokohamie.

Problemy ma również inny wycieczkowiec. Brytyjsko-amerykański statek Westerdam od dwóch tygodni krążył od portu do portu. Jak poinformował Adhanom Ghebreyesus, w środę Kambodża wyraziła zgodę na jego przyjęcie. Wycieczkowiec w żadnym kraju wcześniej nie dostał zgody na zacumowanie.

- Z informacji, które nam przekazano, wynika, że na jego pokładzie nie ma potwierdzonych przypadków koronawirusa ani jego podejrzeń. - Statek przybędzie do Kambodży jutro rano - powiedział dyrektor generalny WHO. Dodał, że w środę po południu rozmawiał z ministrem zdrowia Kambodży, aby podziękować mu za umożliwienia zacumowania wycieczkowca.

Mógł zarazić koronawirusem 11 osób. "W pełni wyzdrowiałem" - 11-02-2020 Podczas gdy ja w pełni wyzdrowiałem, moje myśli są z innymi, którzy są zakażeni koronawirusem - przekazał w oświadczeniu Steve Walsh, który nadal objęty jest kwarantanną. Mężczyzna zaraził się koronawirusem podczas pobytu w Singapurze, a następnie - jak się przypuszcza - przekazał go co najmniej 11 osobom. czytaj dalej

"Prowadzimy badania"

- To przykład międzynarodowej solidarności, do której konsekwentnie wzywamy. Piętnowanie pojedynczych osób lub całych narodów jedynie szkodzi walce z epidemią. Zamiast skierować całą naszą energię na nią, stygmatyzacja odwraca naszą uwagę i zwraca ludzi przeciwko sobie. To czas na solidarność, a nie piętnowanie - podkreślał.

Mike Ryan, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia ds. programów ratunkowych, powiedział, że jest za wcześnie, aby przewidzieć początek, środek i koniec epidemii.

Uważa się, że źródłem koronawirusa jest targ ryb i owoców morza Huanan Seafood Market w mieście Wuhan będącym ogniskiem epidemii. Chińscy naukowcy uważają, że mogły go przenosić łuskowce.

- Prowadzimy głębsze badania w celu zidentyfikowania źródła tego wirusa i zapobiegania dalszemu przenoszeniu się ze zwierząt na ludzi - powiedział dyrektor generalny WHO. Wyraził uznanie dla świata naukowego w walce z epidemią.