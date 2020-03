WHO: Europa stała się centrum pandemii

32 tysiące połączeń z infolinią NFZ. O to pytacie najczęściej - 13-03-2020 Dlaczego tak ważne jest mycie rąk? Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem? Czy można zmienić termin sanatorium na inny? Te i inne pytania zadajecie najczęściej na bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomionej specjalnie w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. NFZ publikuje odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania. czytaj dalej

Ghebreyesus podkreślił, że obecnie w Europie dzienny przyrost nowych przypadków koronawirusa jest większy, niż to miało w szczytowym okresie epidemii w Chinach. Zaznaczył, że nie da się obecnie określić, kiedy pandemia osiągnie swój szczyt, wyraził jednak nadzieję, że stanie się to wcześniej niż później.

- Będzie to zależeć od reakcji każdego z krajów, potrzebne jest agresywne podejście do problemu - dodała podczas wideokonferencji prasowej w Genewie Maria Van Kerkhove, odpowiedzialna w WHO za walkę z COVID-19.

Zdaniem Ghebreyesusa pandemia nie oznacza, że kraje powinny poddawać się w walce z koronawirusem i zaapelował o "podwojenie" wysiłków.

- Pomysł przechodzenia od etapu powstrzymywania pandemii do łagodzenia jej skutków jest błędny i niebezpieczny - oświadczył Ghebreyesus i wezwał do "wykrywania, izolowania, testowania i leczenia każdego przypadku".

Reagowanie solidarnościowe

Szef WHO zaznaczył, że zachowując strategię ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystkie kraje muszą "zachować równowagę między ochroną zdrowia, zapobieganiem zakłóceniom gospodarczym i społecznym oraz poszanowaniem praw człowieka".



Ghebreyesus oświadczył także, iż WHO wprowadza w życie plan reagowania solidarnościowego na COVID-19. Wyjaśnił, że umożliwi to poszczególnym osobom i organizacjom pomoc w finansowaniu zakupu masek ochronnych, rękawiczek, fartuchów, gogli i zestawów diagnostycznych dla służby zdrowia, a także udział w badaniach nad szczepionką przeciw koronawirusowi.

INFOLINIA NFZ. NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Rozwój głównie w Europie

Do zdecydowanej większości zakażeń koronawirusem jak do tej pory doszło w Chinach, ale obecnie epidemia rozwija się poza tym krajem, głównie w Europie, szczególnie we Włoszech oraz w Iranie -wynika z najnowszych danych WHO. Wirus SARS-CoV-2 dotarł już do 132 krajów.



W Chinach zarejestrowano dotąd najwięcej na świecie prawie 81 tys. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, ale od czwartku do piątku pojawiły się tam zaledwie 22 nowe infekcje. Według WHO w czwartek poza Chinami zarejestrowano ponad siedem tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem, głównie we Włoszech, Iranie, Korei Południowej, Hiszpanii, Francji i Niemczech. W Iranie w czwartek odnotowano prawie 1,3 tysiąca nowych przypadków, w Hiszpanii – ponad 800, w Niemczech około 300.



- Dynamika wzrostu nowych zakażeń jest ostatnio bardzo duża. W okresie zaledwie dwóch tygodni liczba zakażeń poza Chinami zwiększyła się 13-krotnie - zaznaczył dyrektor WHO. Najlepszym tego przykładem są Włochy, gdzie pierwszy przypadek zakażenia wykryto 31 stycznia 2020 r., a kolejne dwa - do 2 lutego. W następnych tygodniach liczba zakażeń szybko zaczęła rosnąć.