Nazwę nowego rodzaju koronawirusa podał we wtorek na konferencji prasowej w Genewie dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Od teraz wirus będzie nazywany. Ghebreyesus dodał, że przy nadawaniu nazwy najważniejsze było to, aby uniknąć stygmatyzacji oraz to, że inne nazwy mogły okazać się nieprecyzyjne.

Dodatkowo szef WHO poinformował, że pierwsza szczepionka na wirusa COVID-19 będzie dostępna za co najmniej 18 miesięcy.

Od początku epidemii, czyli od końca grudnia 2019, aby odróżnić tego konkretnego koronawirusa od innych, naukowcy nazywali go tymczasowo nowym koronawirusem (2019-nCoV). Stosowanie tej nazwy zaleciła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Pierwszy jej człon oznacza rok, w którym pojawił się wirus, litera "n" - nowy, natomiast "CoV" - koronawirus. Nazwa ogólna koronawirusa pochodzi od jego wypustek nazywanych koronami widocznymi pod mikroskopem.



Jak nazywać, a jak nie nazywać?

Przy nadawaniu nazw nowym wirusom problematyczne mogą być oficjalne terminy, dlatego w 2015 roku WHO wezwała naukowców, władze państw i media do stosowania właściwych praktyk w nazewnictwie chorób zakaźnych.

- Niektóre nazwy wywołują sprzeciw członków społeczności religijnych lub etnicznych - mówił Keiji Fukuda, ówczesny zastępca dyrektora generalnego do spraw bezpieczeństwa zdrowotnego WHO.

Jak tłumaczył, używanie takich nazw jak na przykład grypa hiszpanka, świńska grypa czy Bliskowschodni Zespół Niewydolności Oddechowej (MERS) wywarło niezamierzony negatywny wpływ na pewne społeczności, stygmatyzując je i wywołując wobec nich strach.

"WHO opracowała praktyki nazewnictwa nowych chorób zakaźnych w ścisłej współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE) i Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), konsultując się z ekspertami Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD)"- czytamy w komunikacie z 2015 roku.

W rezultacie wydano wytyczne odnośnie nadawania nazw wirusom. Zgodnie z nimi termin nie powinien obejmować:

lokalizacji geograficznej;

imion ludzi;

nazw zwierząt lub pożywienia;

odniesień do konkretnej kultury lub branży.

Dodatkowo nazwa powinna być krótka i opisowa. Przykładem jest Zespół Ostrej Ciężkiej Niewydolności Oddechowej (SARS) z lat 2002 i 2003.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

Zabił już ponad tysiąc osób

Jak poinformowała we wtorek rano czasu lokalnego w Pekinie państwowa komisja zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w Chinach do 1016, a na całym świecie do 1018.

W Chinach zakażonych jest ponad 42 tysiące osób, a na całym świecie ponad 43 tysiące. Przypadki zakażenia potwierdzono w około 30 krajach.

Model koronawirusa (COVID-19) (CDC/PAP/EPA)

Nowy koronawirus COVID-19

Nowy typ koronawirusa COVID-19 wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS wywołanego przez innego koronawirusa.

Źródło koronawirusa nie jest pewne, ale pochodzi prawdopodobnie od nielegalnie sprzedawanych dzikich zwierząt na targu ryb i owoców morza w Wuhanie.