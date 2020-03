Badanie: koronawirus może przetrwać na niektórych powierzchniach kilka dni - 18-03-2020 Koronawirus SARS-CoV-2 dotarł już do większości państw na świecie. Z dnia na dzień rośnie liczba zakażonych. Według naukowców wirus w formie zakaźnej może przetrwać przez kilka godzin w powietrzu, a na powierzchniach nawet kilka dni - wynika z badania opublikowanego 17 marca w czasopiśmie "New England Journal of Medicine". czytaj dalej

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus przekazał na konferencji prasowej, że WHO jest świadome, że wiele krajów skutecznie walczy z pandemią. Dodał, że WHO rozumie i zdaje sobie sprawę z ogromnych trudności, jakie napotykają państwa i obciążeń, na jakie są narażone.

Szef WHO przestrzegał, aby nikt z góry nie zakładał, że jego społeczność nie będzie zakażona. - Przygotuj się na to, że może być. Nie zakładaj też sam, że nie zostaniesz zakażony. Przygotuj się na to, że będziesz - dodał.

"Izolować, badać, leczyć i śledzić"

Ghebreyesus powiedział, że w związku z pandemią SARS-CoV-2 jest nadzieja, a kraje mogą zrobić wiele.

- Odwoływanie imprez sportowych, koncertów oraz innych wielkich zgromadzeń może pomóc spowolnić transmisję wirusa. Aby kontrolować i stłumić pandemię, państwa muszą izolować, testować, leczyć i śledzić - przekonywał Ghebreyesus. Dodał, że jeśli tego nie zrobią, łańcuch przenoszenia choroby może być kontynuowany na niskim poziomie, a potem wznowić się po zniesieniu środków odseparowania ludności.

BADANIE: KORONAWIRUS MOŻE PRZETRWAĆ NA NIEKTÓRYCH POWIERZCHNIACH KILKA DNI

A co z łagodnymi przypadkami zachorowań? WHO doradza, by izolować te osoby w placówkach służby zdrowia, w których wyszkoleni specjaliści mogą zapewnić dobrą opiekę medyczną oraz zapobiegać postępowi klinicznemu i dalszemu przenoszeniu choroby.

Całodobowa infolinia NFZ (Główny Inspektorat Sanitarny)





"Próba solidarności"

Tylko 13 nowych zakażeń w Chinach. Poza Chinami ponad 15 tysięcy - 18-03-2020 Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła 200 tysięcy. Najwięcej nowych przypadków zakażenia na całym świecie - 15 740 - odnotowano we wtorek. czytaj dalej

Szef WHO powiedział również, że aby przyspieszyć poszukiwanie potencjalnych terapii i leków na COVID-19, WHO i jej partnerzy organizują badania na międzynarodową skalę w celu analizy i porównania jeszcze niesprawdzonych metod leczenia.

- To duże międzynarodowa badania mają na celu zapewnienie danych, które potrzebne są nam do wykazania, które metody leczenia są najbardziej skuteczne. Nazwaliśmy te badania "próbą solidarności" - przekazał szef WHO.

JAK POGODA WPŁYWA NA KORONAWIRUSA? EKSPERCI MÓWIĄ

Zmarło ponad osiem tysięcy ludzi

Na całym świecie stwierdzono ponad 208 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Zmarło ponad osiem tysięcy ludzi. WHO ogłosiło pandemię choroby COVID-19, wywoływanej nowym koronawirusem. W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.