"W Polsce mamy do czynienia z genetyczną mieszanką wielu typów i podtypów SARS CoV-2" - 10-08-2020 Mamy do czynienia z genetyczną mieszanką wielu typów i podtypów koronawirusa SARS-CoV-2, ponadto obserwuje się znaczną przewagę jednego z typów w porównaniu do innych europejskich krajów - donoszą poznańscy naukowcy z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Przeanalizowali oni wszystkie pełne sekwencje genomów patogenu dotąd poznanych w Polsce. czytaj dalej

Na poniedziałkowej konferencji prasowej szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powiedział, że istnieje duża luka pomiędzy sumą środków potrzebnych na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2 a zadeklarowanymi wpłatami. Na razie współprowadzona przez organizację globalna inicjatywa, mająca na celu rozwój i sprawiedliwy dostęp do testów, leków i szczepionek przeciwko wirusowi, zebrała 10 procent potrzebnych środków.

Jak zauważył Ghebreyesus, na samą szczepionkę potrzeba ponad 100 miliardów dolarów. Podkreślił, że może się to wydawać dużą sumą i nią jest, ale to wciąż mało w porównaniu z bilionami dolarów, które władze krajów G20 wydały na pomoc finansową dla gospodarek ogarniętych kryzysem wywołanym pandemią.

"Nigdy nie jest za późno, by odwrócić kierunek pandemii"

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła 20 milionów. Z kolei liczba zgonów zbliża się do 750 tysięcy.

Szef WHO zwrócił jednak uwagę na to, że widzi dające nadzieję znaki i "nigdy nie jest za późno, by odwrócić kierunek pandemii". Aby się to stało, rządy muszą się zmobilizować do działania, a obywatele powinni przestrzegać zalecanych środków bezpieczeństwa. Podał także przykład Nowej Zelandii, Rwandy, krajów regionu Mekongu oraz wyspiarskich państw Karaibów i Pacyfiku jako miejsc, w których udało się opanować rozprzestrzenianie koronawirusa.

Konieczne restrykcje

Dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych Mike Ryan jeszcze raz podkreślił, że wirus SARS-CoV-2 nie ma charakteru sezonowego i dlatego jest trudniejszy do opanowania. Ostrzegł, że łagodzenie środków walki z pandemią skończy się ponownym zwiększeniem zachorowań.

Ryan zaapelował o utrzymanie na terenach, na których - jak się wydaje - poradzono sobie już z pandemią, środków spowalniających rozprzestrzenianie się koronawirusa. Mówił też o konieczności wprowadzenia ich wszędzie tam, gdzie SARS-CoV-2 nadal szybko się rozprzestrzenia.