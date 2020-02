Rosjanie ewakuowani z Wuhanu przejdą kwarantannę na Syberii - 04-02-2020 W syberyjskim mieście Tumień Rosja utworzy obszar kwarantanny dla swoich obywateli ewakuowanych z Wuhanu, gdzie wybuchła epidemia nowego koronawirusa (2019-nCoV). Obywatele Australii wylądowali już na Wyspie Bożego Narodzenia, gdzie przejdą kwarantannę. Największe centrum hazardowe świata, czyli Makau, ze względów bezpieczeństwa ogłosiło zamknięcie wszystkich kasyn. Belgia potwierdziła we wtorek pierwszy przypadek zakażenia na terenie swojego kraju. Mężczyzna leciał wraz z grupą 350 Europejczyków, którzy zostali przetransportowani z ogniska zagrożenia. Aktualny bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wynosi 427 osób, zakażonych jest ponad 20 tysięcy ludzi. czytaj dalej

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ma jeszcze pandemii nowego koronawirusa (2019-nCoV), jednak doszło do epidemii o wielu ogniskach.

- Mamy nadzieję, że dzięki krokom podjętym w prowincji Hubei, a także w innych regionach, gdzie pojawiły się przypadki zakażenia, zdołamy powstrzymać przekazywanie wirusa - powiedziała dyrektor WHO do spraw globalnych zagrożeń chorobami zakaźnymi Sylvie Briand.

Dodała, że z uwagi na łatwość przenoszenia się wirusa jest to poważne wyzwanie.

- Nie twierdzę, że będzie to łatwe, ale sądzimy, że jest to możliwe - zaznaczyła.



Briand podkreśliła, że przenoszenie się wirusa pomiędzy ludźmi w Wuhanie będącym stolicą prowincji Hubei i epicentrum koronawirusa jest "bardzo intensywne". Przypomniała, że Chiny wdrożyły środki mające ograniczać jego rozprzestrzenianie się.

Niemal całkowicie zamknięte i odcięte od świata jest miasto Wuhan, ale również inne metropolie, między innymi Wenzhou w prowincji Zhejiang. Wiele osiedli i ulic opustoszało. Zamknięte są jedne z największych atrakcji turystycznych, na przykład Zakazane Miasto i częściowo Wielki Mur Chiński. Zamknięto też największe centrum hazardu na świecie. Noszenie maseczek jest obowiązkowe.

W tym tygodniu WHO przeprowadzi telekonferencję z przedstawicielami sektorów transportu i turystyki, aby przekazać rekomendacje dotyczące ochrony pracowników, w tym załóg samolotów. Ma to pozwolić na ponowne podjęcie lotów, które zawiesiło wiele linii lotniczych. Także inne linie lotnicze na świecie nie obsługują połączeń do Chin, w tym między innymi British Airways, niemiecka Lufthansa oraz polskie linie LOT.



WHO przesłała w styczniu do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania zakażeniom koronawirusem i ich kontroli.

>>> CZYTAJ: JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED KORONAWIRUSEM?

Profilaktyka przy zakażeniu koronawirusem z Chin (Adam Ziemienowicz/PAP)

Stan "światowego pogotowia"

WHO w czwartek 30 stycznia wprowadziła stan "światowego pogotowia".

- Ogłaszam stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym w związku z globalnym wybuchem epidemii 2019-nCoV - powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. Jak podkreślił, największym zagrożeniem jest rozprzestrzenianie się wirusa na kraje wyposażone w słabe systemy opieki zdrowotnej.

Stan Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym (PHEIC) oznacza nadzwyczajne zdarzenie, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego innych państw poprzez rozprzestrzenianie się choroby na skalę międzynarodową lub ewentualnie wymagające skoordynowanej interwencji międzynarodowej. Takie zdarzenia muszą być "poważne, nagłe, niezwykłe i niespotykane".

Epidemia a pandemia

Pandemią nazywa się stan, w którym rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej występuje na bardzo rozległym obszarze, nawet na całym świecie, i dochodzi do tego w szybkim czasie. Epidemia to pojawienie się dużej liczby zachorowań wśród ludności na danym terenie.

>>> CZYTAJ: MERS, SARS, hiszpanka i wiele innych. Epidemie nieznanych wcześniej chorób

Obecnie potwierdzonych jest 20423 przypadki zakażenia koronawirusem. Znaczną większość odnotowano w Chinach, ale przypadki infekcji są w kilkunastu krajach na świecie. Zmarło 427 osób, w tym dwie poza Chinami.